A- A+

governo Lula volta a se manifestar pela abertura do sigilo total do Master: "Quem não deve não teme" Presidente fez postagem nas redes sociais após detalhes das investigações serem tornados públicos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a se manifestar nesta sexta-feira pela queda total do sigilo de inquéritos relacionados ao Banco Master.

Em publicações nas redes sociais, após divulgação de apenas parte de documentos de investigação contra Flávio Bolsonaro sobre o financiamento de "Dark Horse", o petista recorreu a uma montagem, com a seguinte legenda:

"O povo brasileiro precisa saber a verdade. Abertura total do sigilo. Quem não deve não teme."

Na quarta-feira, Lula, em mensagem em uma rede social, classificou o escândalo do Master como o “maior crime financeiro da história do Brasil”, defendeu a "quebra completa" do sigilo das investigações e disse que a crise provocada pelo episódio exige medidas imediatas e mais transparência por parte do Poder Judiciário.

"Diante da gravidade do maior crime financeiro da história do Brasil, o povo brasileiro precisa de explicações e medidas imediatas para enfrentar a crise institucional que tomou conta do Poder Judiciário", escreveu Lula.

Depois da retirada dos sigilos das investigações pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na noite de quinta-feira, a campanha de Lula montou uma força-tarefa para analisar os documentos do caso Master.

O plano é incluir novos ataques a Flávio Bolsonaro (PL) em programas do horário eleitoral.

Um dos vídeos em preparação vai destacar que o candidato do PL é investigado por suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro no inquérito sobre o financiamento do filme "Dark Horse", que conta sobre a trajetória de Jair Bolsonaro.

Integrantes do núcleo de comunicação passaram a madrugada lendo as peças do inquérito que teve sigilo levantado pelo ministro André Mendonça.

O objetivo é selecionar principais trechos de desgaste ao presidenciável do PL de para produção de publicações para redes sociais e peças para propaganda eleitoral gratuita.

O povo brasileiro precisa saber toda a verdade. https://t.co/69o0UwXV41 — Lula (@LulaOficial) September 11, 2026

Veja também