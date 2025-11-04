A- A+

ELEIÇÕES 2026 Lula volta a sinalizar que deve concorrer à reeleição em 2026 se estiver "bem de saúde" "Meu esforço é para que a democracia vença", declarou o presidente

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a sinalizar nesta terça-feira, 4, que deve concorrer à reeleição em 2026 se estiver "bem de saúde". "Se depender de mim, ninguém de extrema direta, negacionista, vai governar este País", reforçou em entrevista a agências internacionais em Belém (PA), onde será sediada a COP30 neste mês.

"Meu esforço é para que a democracia vença, e temos que fazer o povo compreender a diferença entre democracia e o autoritarismo", afirmou o presidente.

Lula ainda comentou o encontro com o presidente dos EUA, Donald Trump, que disse que os dois tiveram "química". "Aquela história que o Trump brincou de química, a vida inteira eu digo que a minha relação com o ser humano é química", comentou. "Comigo é assim, eu gosto das pessoas por olhar as pessoas."

E finalizou o presidente da República: "Não vejo por que não me dar bem com o Trump. Eu disse pra ele, a relação de dois chefes de Estado não é ideológica."





