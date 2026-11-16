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BRASIL Lula volta ao Brasil sem Janja, que participa de evento sobre combate à fome em Roma Primeira-dama estará acompanhada dos ministros do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, e Desenvolvimento Agrário, Fernanda Machiaveli

A primeira-dama Janja da Silva permaneceu em Madri, na Espanha, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retornar ao Brasil com a comitiva presidencial, nesta segunda-feira. Depois de cumprir compromissos na Turquia, nas Filipinas e na Espanha, Lula encerrou o roteiro internacional e embarcou de volta ao país. A previsão é de que Lula desembarque em Brasília as 22h desta segunda-feira.

Janja, por sua vez, seguirá para Roma, na Itália, onde participará de agendas como embaixadora da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

Na capital italiana, a primeira-dama terá compromissos relacionados à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que também contará com a presença do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias. Em Roma, Janja participará de agendas do Ano Internacional da Mulher Agricultora, ao lado da ministra do Desenvolvimento Agrário, Fernanda Machiaveli.





Lula embarcou no último dia 9 para um giro internacional, com compromissos na COP31, na Turquia, e na cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), nas Filipinas, na primeira viagem ao exterior depois da reeleição. Na segunda-feira, em uma parada na Espanha, se encontrou com o primeiro-ministro Pedro Sánchez antes de retornar ao Brasil.

As viagens internacionais da primeira-dama foram alvo de críticas ao longo do terceiro mandato de Lula. Ao virar alvo da oposição, Janja passou a divulgar a agenda de compromissos.

Em maio, o governo enviou Janja para representar o Brasil na Semana da Nutrição 2026 entre 25 e 28 de maio de 2026, na sede da FAO, em Roma.

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