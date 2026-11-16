Seg, 16 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda16/11/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BRASIL

Lula volta ao Brasil sem Janja, que participa de evento sobre combate à fome em Roma

Primeira-dama estará acompanhada dos ministros do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, e Desenvolvimento Agrário, Fernanda Machiaveli

Reportar Erro
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja durante sua chegada em Antália na Turquia Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja durante sua chegada em Antália na Turquia  - Foto: Ricardo Stuckert/PR

A primeira-dama Janja da Silva permaneceu em Madri, na Espanha, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retornar ao Brasil com a comitiva presidencial, nesta segunda-feira. Depois de cumprir compromissos na Turquia, nas Filipinas e na Espanha, Lula encerrou o roteiro internacional e embarcou de volta ao país. A previsão é de que Lula desembarque em Brasília as 22h desta segunda-feira.

Janja, por sua vez, seguirá para Roma, na Itália, onde participará de agendas como embaixadora da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

Na capital italiana, a primeira-dama terá compromissos relacionados à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que também contará com a presença do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias. Em Roma, Janja participará de agendas do Ano Internacional da Mulher Agricultora, ao lado da ministra do Desenvolvimento Agrário, Fernanda Machiaveli.

 

Leia também

• Tive encontro importante com Sánchez para reafirmar laços entre Brasil e Espanha, diz Lula

• Lula diz que voltará ao Brasil 'para fazer com que coisas aconteçam'

• Tarcísio: Caberá à maioria de centro-direita no Congresso fazer uma oposição responsável a Lula

Lula embarcou no último dia 9 para um giro internacional, com compromissos na COP31, na Turquia, e na cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), nas Filipinas, na primeira viagem ao exterior depois da reeleição. Na segunda-feira, em uma parada na Espanha, se encontrou com o primeiro-ministro Pedro Sánchez antes de retornar ao Brasil.

As viagens internacionais da primeira-dama foram alvo de críticas ao longo do terceiro mandato de Lula. Ao virar alvo da oposição, Janja passou a divulgar a agenda de compromissos.

Em maio, o governo enviou Janja para representar o Brasil na Semana da Nutrição 2026 entre 25 e 28 de maio de 2026, na sede da FAO, em Roma.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter