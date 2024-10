Lula vota em São Bernardo e critica 'candidatos que só sabem provocar'

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva votou na Escola Estadual Dr. João Firmino Correia de Araújo, acompanhado do candidato à prefeitura de São Bernardo do Campo, Luiz Fernando Teixeira, do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha do ministro do trabalho, Luiz Marinho e da primeira dama, Janja da Silva.

Ele afirmou que a eleição é um momento da população mostrar o seu desejo e que, se houve erros na eleição presidencial, é possível corrigir na eleição municipal e vice-versa. "Temos agora mentira, Fake News e candidatos que só estão aí para provocar", disse ainda.

