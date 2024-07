A- A+

internacional Lula cobra pedido de desculpas de Milei e diz que relação vai depender do comportamento do argentino Lula destacou a força e importância da relação histórica entre os dois países e do Brasil com a Venezuela, mas ressaltou que "não é uma relação pessoal" e "questão de amizade"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira que não cabe a ele "ficar preocupado com o discurso do presidente da Argentina", Javier Milei, mas que é preciso ter respeito do governante pelo Brasil.

Lula afirmou que quer uma relação "civilizada" com o país, mas que isso "obviamente" dependerá do comportamento do governo da Argentina e voltou a cobrar um pedido de desculpas pelos ataques feitos durante a campanha de 2023.

"Então, eu não fico escolhendo quem é o presidente da Argentina. Não cabe a mim escolher o presidente da Argentina, não cabe a mim ficar preocupado com o discurso do presidente da Argentina. Ele seja o que ele quiser. Eu só quero que ele tenha respeito pelo Brasil, da mesma forma que o Brasil tem respeito pela Argentina. Eu só quero que um presidente da República não se esqueça nunca que os interesses do povo são sempre maiores do que os interesses do presidente."

Em entrevista à agências internacionais (Reuters, Bloomberg, Associated Press, EFE, AFP e Xinhua), Lula destacou a força e importância da relação histórica entre os dois países e do Brasil com a Venezuela, mas ressaltou que "não é uma relação pessoal", "questão de amizade". Lula, no entanto, é amigo do ex-presidente da Argentina, Alberto Fernández, com quem esteve diversas vezes em 2023, e de Nicolás Maduro, que foi recebido no Palácio do Planalto com honras especiais.

O presidente afirmou que espera uma relação "civilizada e crescente" com o governo argentino, mas que isso dependeria do "comportamento" de Milei.

— Não é uma relação pessoal. Não é uma questão de amigo, amizade. Não existe isso entre dois chefes de Estado. Então, é isso que eu espero da Argentina, uma relação civilizada, uma relação crescente. E obviamente que vai depender muito do comportamento do governo da Argentina com relação ao Brasil. Eu estou muito tranquilo. Estou muito tranquilo porque foi o que o povo argentino conseguiu produzir nas últimas eleições. Como eu fui produzido aqui no Brasil. Vai depender do que a gente faça daqui para frente. Eu continuo tratando o seguinte. Eu continuo tratando todos os países da forma mais soberana possível, sabendo que cada um tem um papel importante e sabendo que todos eles têm importância para o Brasil e que o Brasil tem importância para todos eles.

Lula destacou ainda que nunca conversou com Milei e cobrou um pedido de desculpas do presidente argentino. Durante a campanha eleitoral no ano passado, Milei chamou Lula de "comunista" e "corrupto".

— Eu não falei com ele. Não, ele passou por mim na reunião do G7 e me cumprimentou. Eu estava até de costas. Eu estava conversando com o meu pessoal. Eu vejo que eu não tenho nenhum problema. Não tenho nenhum problema. Agora, é o seguinte, eu já falei isso, ele tem que pedir desculpas ao Brasil, senão a relação é complicada. Você pode falar a bobagem que você quiser falar desde que você respeite o direito dos outros. É assim que eu faço política internacional.

Veja também

DISCURSO Lula compara com o impeachment da Dilma o que Netanyahu está fazendo em Gaza