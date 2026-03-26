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CPI do INSS Lulinha liga para Lula após PF apontar possível tentativa de fuga e em meio a temor de prisão Relatório da Polícia Federal apontou indícios de que a saída de Lulinha do Brasil para a Europa poderia configurar uma tentativa de fuga

Em meio à apreensão no governo sobre um eventual pedido de prisão, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, ligou para o pai, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na semana passada para falar, segundo aliados do petista, sobre a sua situação e a permanência na Espanha, onde vive. Relatório da Polícia Federal (PF) apontou indícios de que a saída de Lulinha do Brasil para a Europa poderia configurar uma tentativa de fuga.

Em meio à tensão do Palácio do Planalto com o caso e a revelação da proximidade de Lulinha com Antônio Carlos Antunes, o Careca do INSS e um dos protagonistas do escândalo, a defesa de Fabio Luís o colocou à disposição para prestar depoimento.

Interlocutores de Lulinha dizem que o filho do presidente estava procurando imóveis em Madri para morar desde 2023, quando chegou a viajar ao país para ver casas para morar.

Segundo a defesa de Fábio, ele estava com pré-matricula dos filhos encaminhada em 2024, quando se mudou para a Espanha com a família, cerca de um ano antes da operação contra o fraudes do INSS ser deflagrada.

Em relatório da PF enviado ao gabinete do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), a PF aponta a possibilidade de evasão do país. Fabio Luís já teve o seu sigilo quebrado após ordem de Mendonça.

"Do ponto de vista investigativo, asseveramos que Lulinha viajou para o exterior, sem previsão de volta, o que denota possível evasão do País, considerando estar associado aos fatos associados ao principal operador das fraudes bilionárias (Careca do INSS) a milhões de aposentados do Brasil”, diz trecho do relatório da PF.

De acordo com interlocutores de Fábio Luis, Lulinha teve a iniciativa de telefonar para o pai com o objetivo de falar sobre as circunstâncias do planejamento da sua mudança e da permanência na Espanha.

Lula tinha conhecimento da mudança de Fábio Luis, sua esposa e os filhos para o Espanha, em meados de 2024, e tratava do assunto de forma reservada até entre pessoas próximas.

Em ligações anteriores, segundo aliados, Lula teria dito a Fábio Luís que desse todas as explicações para as autoridades e que tratasse de se defender.

— A tese de que ele teria morar ido morar em Madri para fugir da investigação é pirotécnica, fantasiosa e indecente. Ele estabeleceu tratativas com Madri a partir de 2023, em 2024 já tinha procurado imóveis, estava com pré-matrícula praticamente encaminhada. Se há departamento de inteligência em algum órgão, não funcionou, porque não detectou esse movimento — argumenta o advogado de lulinha, Marco Aurélio de Carvalho.

Como mostrou O GLOBO, aliados de Lula tem defendido que o filho do presidente retorne ao Brasil antes de ser chamado pela Polícia Federal para depor, com o argumento de que Lulinha deveria se antecipar à ordem e retornar ao Brasil para evitar que a oposição use como arma política durante a corrida eleitoral o fato de filho investigado de Lula morar no exterior.

A apuração de suspeitas de ligações do Lulinha com personagens das fraudes no INSS é uma das principais apostas da oposição para desgastar o presidente.

A defesa de Lulinha já admitiu ao STF que o filho do presidente que fez uma viagem a Portugal ao lado "careca do INSS". A viagem teria sido custeada por Antônio Carlos Antunes, segundo relatos já reunidos no inquérito e a própria defesa de Lulinha.

A defesa de Lulinha afirma que o deslocamento teve caráter pontual e sem relação com o esquema investigado. Segundo a defesa, a viagem a Portugal teria ocorrido em novembro de 2024 com a intenção de que o empresário conhecesse uma fábrica de produtos com base em canabidiol, mas não gerou vínculos comerciais ou negociações.

A defesa de Lulinha também alega que ele ofereceu mostrar suas contas antes mesmo do pedido de quebra de sigilo do INSS e aponta que sua movimentação financeira não tem qualquer relação com a fraude no instituto.

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