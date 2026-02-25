A- A+

INSS Lulinha se coloca à disposição do STF para 'prestar esclarecimentos' na investigação do INSS Defesa do filho do presidente quer ter acesso aos autos do inquérito que tramita em sigilo

A defesa de Fábio Luiz Lula da Silva, o filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, protocolou um pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) para ter acesso aos autos do inquérito que apura irregularidades em descontos do INSS. Lulinha - como é comumente conhecido - não foi alvo de nenhuma fase da operação Sem Desconto, mas teve o nome citado por uma testemunha do caso, segundo a qual ele teria atuado junto com o lobista Antônio Camilo Antunes, o "careca do INSS", para destravar negócios no Ministério da Saúde.

Segunda nota do advogado Guilherme Suguimori, Lulinha se colocou à disposição do Supremo para prestar "qualquer esclarecimento eventualmente necessário", com a ressalva de que ele tivesse antes acesso às informações da investigação, que tramita em sigilo.

"Apesar de Fábio Luís não ter sido alvo da operação 'Sem Desconto', nem objeto de medidas ou restrições judiciais, entendemos ser necessário pedir ao STF acesso aos autos após a publicação de seguidas matérias de teor acusatório e difamante, contendo trechos isolados do inquérito sigiloso", diz o texto.

"Ao fazer o pedido, Fábio também se colocou à disposição do tribunal para prestar qualquer esclarecimento eventualmente necessário, o que poderá fazer após a concessão de acesso", acrescentou.

A defesa de Lulinha reiterou ainda que ele não tem nenhuma relação com as "fraudes do INSS, não participou de fraudes ou desvios e não recebeu valores dessa fonte criminosa".

Possível delação

Alguns alvos da Operação Sem Desconto estão negociando um acordo de delação premiada com a Polícia Federal, que ainda não foi homologado pelo Supremo. É o caso do ex-procurador do INSS Virgílio Oliveira Filho, que é suspeito de envolvimento no suposto esquema de descontos indevidos a aposentados e pensionistas do INSS. Ele está preso desde novembro de 2025.

A informação sobre a colaboração de Virgílio foi revelado pelo portal Metrópoles e confirmada pelo GLOBO.

No fim do ano passado, a PF informou ao Supremo que apurava citações a Lulinha no inquérito. Na representação, os investigadores diziam que o filho do presidente "em tese, poderia atuar como sócio oculto" do careca do INSS.

A PF ressalvou, no entanto, que não "há indícios" de que Lulinha "esteja diretamente envolvido nas condutas relativas aos descontos associativos fraudulentos". O relator do caso no Supremo é o ministro André Mendonça. A informação foi veiculada pelo jornal O Estado de S. Paulo e confirmada pelo GLOBO.

Um pouco antes, o GLOBO revelou um áudio em que uma empresária próxima de Lulinha discute com o careca do INSS a dispensa de licitação para o fornecimento de remédios à base de cannabis ao Ministério da Saúde. O contrato acabou não indo para frente.

A PF apura se, além da atuação no INSS, o careca tentava amplificar a sua rede de negócios para outros órgãos públicos, como o ministério da Saúde.

Veja também