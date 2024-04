A- A+

Justiça "Lutamos para que o resultado das urnas seja respeitado", afirma Cláudio Castro, aliado de Bolsonaro Ao lado do ministro Alexandre de Moraes, um dos principais desafetos do ex-presidente, governador do Rio marcou presença em evento que oficializou a criação de Museu da Democracia

Correligionário e aliado próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o governador do Rio, Cláudio Castro, participou, nesta sexta-feira, de uma solenidade que oficializou a criação do Museu da Democracia, no Centro da capital fluminense. Ao discursar, Castro fez questão de defender o respeito ao "resultado das urnas" — o que contrapõe uma das principais narrativas bolsonaristas, que recorrentemente colocam em dúvida, sem qualquer prova, a lisura das eleições.

— Aqui exalta-se um dos nossos bens mais preciosos, que é a democracia. A gente vem lutando para que o resultado das urnas seja respeitado a todo custo — disse o governador, ao lado do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, alvo recorrente do bolsonarismo.

Após o segundo turno das eleições de 2022, quando foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-presidente chegou a mobilizar o PL, partido dele e de Castro, na ofensiva contra as urnas eletrônicas. Coube ao partido apresentar ao TSE um relatório que colocava em dúvida a confiabilidade do equipamento e elencava supostas inconsistências na votação. A sigla acabou multada em R$ 22,9 milhões pela Corte eleitoral por litigância de má-fé ao sugerir fraude no dispositivo.

Castro é um dos nomes esperados para uma manifestação de Bolsonaro no próximo domingo, em Copacabana. Recentemente, em ato similar realizado em São Paulo, o governador fluminense não compareceu. Na ocasião, ele estava numa viagem oficial para Portugal, mas o gesto foi visto como um aceno a ministros do STF.

Na última visita de Bolsonaro ao Rio de Janeiro, quando o deputado federal Alexandre Ramagem (PL) foi lançado pré-candidato à prefeitura da capital, Castro — que mantém boa relação nos bastidores com o atual prefeito e candidato à reeleição, Eduardo Paes — chegou a discursar, em tom enfático:

— Vamos encerrar esse desgoverno de esquerda, tirar esses soldados do Lula do Rio — afirmou.

Museu da Democracia

A declaração de Castro sobre as urnas eletrônicas foi dada durante a formalização da criação do Museu da Democracia, que deve ser inaugurado em 2026 e ficará localizado no prédio do Centro Cultural da Justiça Eleitoral (CCJE), no Rio de Janeiro. A iniciativa é um a parceria entre a Prefeitura do Rio e o TSE.

As obras que serão expostas vão fazer referência aos pilares da democracia, como participação popular e liberdade de imprensa. Haverá menções aos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas por apoiadores de Bolsonaro.

A primeira obra, de autoria do artista plástico Vik Muniz, rememora o dia dos ataques, e reconstituiu a fachada do Congresso Nacional com os cacos de vidros que foram estilhaçados.

