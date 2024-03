A- A+

Macron Macron homenageia Janja com maior honraria do governo francês O chefe de estado francês cumpre agendas nesta quinta-feira (28)

O presidente da França, Emmanuel Macron, condecorou a primeira-dama brasileira, Rosângela da Silva, a Janja, como oficial da Ordem Nacional da Legião de Honra, maior honraria concedida pelo governo francês para reconhecer méritos militares ou civis a pessoas que se destacam no cenário mundial em temas importantes àquele país.

O chefe de estado francês cumpre agendas nesta quinta-feira, 28, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília.

"Em nome da República francesa, faço-a oficial da Legião de Honra", disse Emmanuel Macron, durante cerimônia no Palácio do Planalto. Lula já tem a insígnia mais elevada da Ordem. Na mesma cerimônia, o presidente brasileiro concedeu a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul a Emmanuel Macron. A honraria, instituída pelo imperador D. Pedro I, é a mais alta condecoração concedida a um cidadão não brasileiro.

Na terça-feira, 26, o presidente da França condecorou como cavaleiro da Legião de Honra o cacique Raoni Metuktire, 92, consagrado como um dos maiores nomes do mundo na defesa da Amazônia e dos povos originários.

"Nunca você parou. Nunca você vai parar. Você foi um líder desse combate e levou muito mais longe, de maneira mais firme, do que muitos outros. Você é um cacique cuja idade já não conta. A sua energia é cada vez mais forte. Cada vez que o vejo, ele está mais forte. Lula, ele é uma esperança para nós", disse Macron à liderança indígena.

A honraria foi instituída no início do século XIX por Napoleão Bonaparte. Macron e Lula realizaram reunião bilateral em Belém (PA) durante esta que é a primeira visita oficial do europeu ao Brasil.

No Pará, os dois presidentes se dedicaram a conversas sobre preservação ambiental e questões climáticas.

