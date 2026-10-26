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Eleições 2026

Macron parabeniza Lula e fala em reforçar a parceria estratégica entre França e Brasil

"Diante dos grandes desafios do nosso tempo, reforcemos nossa parceria estratégica e façamos viver a amizade entre nossos dois países a serviço de um mundo mais justo", disse o líder francês, em publicação no X

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O presidente da França, Emmanuel Macron, parabeniza Lula e fala em reforçar a parceria estratégica entre França e BrasilO presidente da França, Emmanuel Macron, parabeniza Lula e fala em reforçar a parceria estratégica entre França e Brasil - Foto: Fabio Charles Pozzebom/Agência Brasil

O presidente da França, Emmanuel Macron, parabenizou nesta segunda-feira, 26, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pela reeleição no Brasil.

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"A França e o Brasil têm muito a construir juntos. Diante dos grandes desafios do nosso tempo, reforcemos nossa parceria estratégica e façamos viver a amizade entre nossos dois países a serviço de um mundo mais justo", disse o líder francês, em publicação no X.

 

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