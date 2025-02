Macron pedirá a Trump que evite tarifas contra aliados

A- A+

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou neste sábado (22) que pedirá a Donald Trump que evite prejudicar aliados com a imposição de novas tarifas sobre produtos europeus. A declaração foi feita durante sua visita ao Salão da Agricultura em Paris, antes do encontro entre os dois líderes, marcado para segunda-feira em Washington.

"Vou explicar que, entre aliados, não se faz sofrer com tarifas", disse Macron.

Trump tem ameaçado impor tarifas generalizadas sobre importações da União Europeia e de outros parceiros comerciais, classificando a política econômica do bloco como "absolutamente brutal" para os Estados Unidos. Caso as medidas avancem, a UE já sinalizou que reagirá para proteger seus interesses.

Na América do Norte, o republicano impôs tarifas de 25% sobre todas as importações do Canadá e do México, mas suspendeu a medida por um mês para abrir espaço para negociações entre os três países.

