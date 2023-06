Maduro em Brasília: segurança cubana, agressões a jornalista e a agenda 'secreta' do presidente

A- A+

Diferentemente de outros chefes de Estado latino-americanos, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro não vive em palácio: Ele mora em um dos maiores complexos militares de seu país, o Fuerte Tiuna, localizado em Caracas. Este é um dos aspectos da vida do líder do regime da Venezuela que, em sua recente passagem por Brasília, deu mostrar de sua fixação com segurança e segredos, que culminou com a agressão a jornalistas por parte de sua equipe.

A passagem da expressiva delegação venezuelana por Brasília esta semana causou alvoroço, em grande medida, porque a equipe de segurança da Presidência venezuelana não está acostumada — e não gosta — a circular em ambientes que não controla.

Em seu país, o chefe de Estado passa a grande maioria do tempo no Palácio de Miraflores, onde seus seguranças cubanos também estão presentes, ou no Fuerte Tiuna. No complexo militar, confirmaram fontes venezuelanas, foram construídos túneis internos, em caso de que seja necessária uma fuga de urgência. Em outras casas vivem outros integrantes do governo.

Embora a vida do homem que comanda o regime venezuelano seja rodeada de mistérios e segredos, todos na Venezuela sabem que Maduro e sua família vivem numa das casas que foi construída dentro do Fuerte Tiuna, onde a presença de seguranças cubanos é expressiva. Eles são uma das poucas pessoas que conhecem com antecedência a agenda de Maduro e seu círculo íntimo.

Quando Maduro visita outros lugares, o controle prévio é exaustivo. Alguns dias antes de viajar ao Brasil, o chefe de Estado teve um evento no Parque do Leste, na capital venezuelana, onde os caraquenhos costumam caminhar e correr. A presença do chefe de Estado era esperada às 16h, mas o parque foi fechado às 6h da manhã, causando mal-estar entre a população.

Isolamento total e agentes cubanos

A ordem é clara: ninguém pode se aproximar do presidente venezuelano. Se algum imprevisto acontece, a reação de sua segurança, integrada e treinada por agentes cubanos, é o que se viu no Itamaraty, e que resultou na agressão à jornalista Deliz Ortiz, da TV Globo.

Maduro, ao contrário de outros presidentes da região, não aceita ser abordado por jornalistas. A liberdade de expressão é muito limitada na Venezuela, e isso inclui a proibição tácita — com consequências graves caso não for respeitada — de chegar perto do presidente.

Há alguns anos, agentes cubanos estavam presentes em quartéis militares espalhados pela Venezuela. Atualmente, confirmaram fontes que conhecem o funcionamento do governo chavista, eles estão essencialmente ao lado do presidente e de sua família. Suas ações seguem à risca o manual de segurança cubano usado, também, para custodiar autoridades da ilha.

Dados divulgados pelo Observatório e Monitoramento de Agressões a Jornalistas e Meios, em maio deste ano, indicaram que entre janeiro e abril foram registrados no país 35 de violações da liberdade de expressão e informação. Deste total, 11 foram episódios em que coberturas jornalísticas foram impedidas de serem realizadas.

Além de seus seguranças cubanos, que controlam até mesmo a comida que ingere o presidente, Maduro confia em poucas pessoas. Uma delas é seu único filho, o deputado Nicolás Maduro Guerra, conhecido como Nicolasito, que esteve em Brasília e participou de reuniões junto ao pai, entre elas, com o presidente da Argentina, Alberto Fernández.

Os mistérios ao redor dos movimentos do chefe de Estado venezuelano incluem os aviões nos quais se desloca. Como informou a Crusoé esta semana, na viagem a Brasília foram utilizadas pelo menos três aeronaves, sem identificação nos sistemas de rastreamento. Os dados dos aviões apareceram bloqueados em buscadores, e os trajetos realizados foram diferentes dos divulgados.

Durante encontro com Maduro que chamou de "histórico", Lula fez fortes críticas aos EUA pelo embargo econômico ao país vizinho, afirmando que as sanções econômicas são "pior do que uma guerra", e chamou de "narrativas" as acusações de que Caracas não vive sob um regime democrático.

As declarações do presidente atraíram fortes reações de alguns dos 11 presidentes sul-americanos que participaram da cúpula promovida pelo governo brasileiro no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Os presidentes do Uruguai, Luis Lacalle Pou, de direita; do Chile, Gabriel Boric, de esquerda; e do Equador, Guillermo Lasso, de centro-direita, reagiram criticamente às declarações de Lula.

Sem citar Lula, presidente do Uruguai diz que ficou 'surpreso' ao ouvir que ditadura na Venezuela é uma narrativa. Já Lasso, afirmou que "não existe democracia onde existem presos políticos". O líder chileno, por sua vez, pontuou haver uma discrepância entre a realidade e a visão de Lula.

