Mãe de Aécio e filha de Tancredo Neves, Inês Maria morre aos 84 anos

Mãe do deputado Aécio Neves e filha do ex-presidente eleito Tancredo Neves, Inês Maria Tolentino Neves da Cunha morreu nesta segunda-feira (14). O anúncio foi feito nas redes sociais do filho, que, no entanto, não divulgou a causa da morte.

"Hoje perdi minha mãe. A dor, como sabem aqueles que já passaram por isso, é dilacerante. Minhas únicas palavras nessa hora, em meu nome e de meus filhos, é de gratidão. Imensa gratidão por seu amor, por sua dedicação e por seus exemplos. Descanse em paz, minha mãe amada!", disse o deputado, em publicação em suas redes sociais.

Inês era filha de Tancredo Neves, primeiro presidente eleito do país após a ditadura militar, mas que morreu antes de assumir o cargo, sendo substituído pelo seu vice, José Sarney (MDB).

Além de Aécio, Inês tinha outras duas filhas, Andréa e Ângela, além de sete netos.

