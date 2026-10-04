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eleições 2026

Mãe de Flávio Bolsonaro diz que família está esperançosa

Candidata a deputada federal, Rogéria Bolsonaro (PL) aproveitou para elogiar a "garra" e "disposição" de Flávio ao longo da campanha eleitoral

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Rogéria Bolsonaro com seus três filhos: Eduardo, Carlos e Flávio Bolsonaro Rogéria Bolsonaro com seus três filhos: Eduardo, Carlos e Flávio Bolsonaro  - Foto: Redes Sociais/Reprodução

A candidata a deputada federal Rogéria Bolsonaro (PL), mãe do candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL), afirmou que a família está esperançosa sobre o resultado do pleito.

Ela falou com jornalistas ao chegar no local de votação de Flávio, na zona Norte do Rio, por volta das 7h30 da manhã.

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"Estamos muito esperançosos. Vai dar certo", afirmou. Ela aproveitou para elogiar a "garra" e "disposição" de Flávio ao longo da campanha eleitoral.

"É um trabalho muito árduo e cansativo. Vamos colher os frutos porque temos Deus à frente de nós."

Rogéria também relatou ter conversado ontem com Carlos Bolsonaro e o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, atualmente nos EUA.

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