eleições 2026
Mãe de Flávio Bolsonaro diz que família está esperançosa
Candidata a deputada federal, Rogéria Bolsonaro (PL) aproveitou para elogiar a "garra" e "disposição" de Flávio ao longo da campanha eleitoral
Rogéria Bolsonaro com seus três filhos: Eduardo, Carlos e Flávio Bolsonaro - Foto: Redes Sociais/Reprodução
A candidata a deputada federal Rogéria Bolsonaro (PL), mãe do candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL), afirmou que a família está esperançosa sobre o resultado do pleito.
Ela falou com jornalistas ao chegar no local de votação de Flávio, na zona Norte do Rio, por volta das 7h30 da manhã.
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"Estamos muito esperançosos. Vai dar certo", afirmou. Ela aproveitou para elogiar a "garra" e "disposição" de Flávio ao longo da campanha eleitoral.
"É um trabalho muito árduo e cansativo. Vamos colher os frutos porque temos Deus à frente de nós."
Rogéria também relatou ter conversado ontem com Carlos Bolsonaro e o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, atualmente nos EUA.