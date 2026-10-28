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Rede sociais Mãe de Flávio Bolsonaro lamenta saída do filho do Brasil e fala em perseguição Rogéria Bolsonaro publicou vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira (28) e afirmou que ficará distante dos quatro netos

A mãe do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Rogéria Bolsonaro, publicou um vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira (28) no qual lamenta a fuga do filho do país, junto com a família (esposa e duas filhas).

O senador evadiu-se do Brasil ontem, dois dias depois de Flávio ser derrotado nas urnas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa de segundo turno pela Presidência da República.

Na gravação, ela lê um texto em que relata a tristeza pela distância da família e atribui a decisão do parlamentar a “perseguições injustas, descabidas e arbitrárias”. “Estou muito triste. Meu coração sangra, graças a Deus que é um coração forte”, declara ela no início do vídeo.

Durante o pronunciamento, a mãe do senador destacou que a mudança também afetará o convívio com os quatro netos.

“Agora são quatro netos que estarão privados de acompanhar de perto seu crescimento, juntos suas vitórias e conquistas e confortar nas horas difíceis”, afirmou.

No texto, Rogéria também declarou confiar em Deus para enfrentar o momento e disse que os filhos são parte central de sua vida. Ao final, ela se dirigiu diretamente a Flávio, com uma mensagem de despedida.

“A distância nos separa, porém o amor nos une”, disse. “E agora, separados de mais um, só me resta dizer um até breve, Flávio, meu filho querido.”

Foragido

Flávio Bolsonaro chegou a Miami, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira, acompanhado da mulher e das duas filhas, após fugir o Brasil. A viagem ocorreu depois de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a entrega dos passaportes diplomático e comum do senador e o proibiu de deixar o país.

A ordem foi expedida no âmbito de uma investigação que apura suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo Flávio e o advogado Willer Tomaz. Segundo informações publicadas pela Agência Brasil, o senador não cumpriu o prazo determinado para a entrega dos documentos.

Antes de deixar o país, Flávio havia afirmado nas redes sociais que não pretendia viajar para o exterior e que permaneceria no Brasil para organizar a oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A declaração de Rogéria ocorre em meio à repercussão da viagem e às discussões sobre a situação judicial do senador. No vídeo, ela não detalha outros aspectos do caso, mas afirma que teria mais a dizer sobre o que está acontecendo com a família. “Deus os abençoe”, concluiu.

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