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acidente Mãe de Tabata Amaral está na UTI após bater a cabeça durante queda Reni Amaral sofreu o acidente durante atividade no Parque da Independência e passou por cirurgia de emergência

Reni Amaral, mãe da candidata a deputada federal Tabata Amaral (PSB) e sogra do candidato a governador de Pernambuco João Campos (PSB), está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Camilo, em São Paulo, após sofrer uma queda durante uma atividade de campanha da filha neste sábado (3).

Segundo Tabata, Reni a acompanhava em uma agenda no Parque da Independência, na Zona Sul da capital paulista, quando sofreu o acidente e bateu a cabeça no chão.

Reni foi levada imediatamente ao Hospital São Camilo, onde passou por uma cirurgia de emergência. Neste domingo (4), ela permanecia internada na UTI, em estado estável, porém grave.

Estado de saúde

Em uma publicação nas redes sociais, Tabata informou que a mãe aguarda novos exames para avaliar a evolução do quadro após o procedimento.

A candidata também agradeceu à equipe do hospital e ao médico Fernando Gomes, que acompanha o atendimento de Reni.

“Peço, de coração, que vocês mantenham minha mãe em suas orações”, escreveu Tabata.

Até o momento, não foram divulgados outros detalhes sobre o quadro clínico de Reni Amaral.

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