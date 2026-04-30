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saúde Magno Malta é hospitalizado após sofrer mal súbito no Senado Parlamentar foi encaminhado ao Hospital DF Star. Segundo sua assessoria de imprensa, ele apresentou um episódio de pressão baixa

O senador Magno Malta (PL-ES) foi encaminhado ao Hospital DF Star, em Brasília, após sofrer um mal súbito durante sessão realizada no Congresso Nacional na manhã desta quinta-feira.



Conforme divulgado pelo Senado, Malta recebeu atendimento em um posto médico da Casa antes ser levado ao hospital. A assessoria do senador informou que, de acordo com a equipe médica, ele apresentou um episódio de pressão baixa. O parlamentar está "em observação clínica, estável, sem sinais de complicações ou intercorrências graves".

Nas redes sociais, Malta publicou um vídeo em que aparece no leito do hospital. Ele explicou que passou mal assim que chegou no Congresso, durante uma conversa com um vereador que o abordou para pedir apoio em um projeto:

— De repente, olhando para ele, comecei a passar mal. Só escutei minha filha dizendo para eu me sentar. Fiquei tonto e apaguei — relatou Malta. — Graças a Deus estou bem. Queria estar no plenário, hoje é um dia muito importante, tem a ver com justiça e com a liberdade do nosso povo.

O senador também pediu orações e afirmou que vive "uma guerra espiritual". Ontem, ele participou da sabatina do ministro Jorge Messias, Advogado-Geral da União, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

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