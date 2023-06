A- A+

Política Magno Malta se estranha com deputado em sessão da CPI do 8 de janeiro: 'Tentado a dar um coice' Senador pedia ao presidente Arthur Maia para comparecer à reunião com o ministro Alexandre de Moraes quando foi interrompido por Paulo Magalhães

O senador Magno Malta (PL-ES) protagonizou um estranhamento com o deputado federal Paulo Magalhães (PSD-BA) durante sessão da CPI do 8 de janeiro. Durante sua fala, o parlamentar solicitava ao presidente Arthur Maia (União-BA) para participar do encontro com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, marcado para esta terça-feira.

— Como segundo vice-presidente gostaria de participar para que não vire verdade o que está sendo investigado por lá — disse Magno Malta.

No meio da frase, sua fala foi interrompida por Paulo Magalhães:

— O senhor vai tomar pelo presidente — ironizou o deputado.

Arthur Maia interviu e pediu respeito ao senador, que rebater:

— Eu não vou me sentir desrespeitado por ele não porque ele é baiano. Se fosse outro ia me sentir tentado a dar um coice — disse Malta.

A resposta de Magalhães seguiu o mesmo tom.

— E receberia outro.

Malta encerrou a discussão, aos risos:

— Eu sei. ACM (Neto) fez história, nós somos tudo dali — disse o senador que, apesar de responder pelo Espírito Santo, nasceu no estado da Bahia.

