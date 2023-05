A- A+

Comemoração Magno Martins celebra 17 anos do seu Blog do Magno; Eduardo Monteiro e políticos prestigiam Evento comemorativo ocorreu na noite desta segunda-feira (15)

Em uma noite repleta de parabenizações, o jornalista Magno Martins celebrou, nesta segunda-feira (15), no restaurante Amadeu, em Boa Viagem, os 17 anos do seu Blog do Magno. Com a presença do presidente do Grupo EQM (do qual faz parte a Folha de Pernambuco), Eduardo Monteiro, o evento foi prestigiado por políticos, empresários e autoridades.

"Vi esse blog nascer, onde essa coisa digital ainda não estava completamente sedimentada. Quero dar aqui meu testemunho da importância dessa agenda do Blog do Magno na nossa estrutura política do Estado. Então, eu venho aqui muito feliz em poder celebrar essa vitória que é a vitória da resistência, a vitória da perseverança, é a vitória da obstinação e é a vitória do jornalismo de Pernambuco. Eu faço aqui a minha saudação comovida ao jornalista Magno Martins", comentou Eduardo Monteiro.

Anfitrião da noite, Magno relembrou a sua trajetória profissional, sendo precursor dos blogs e mídias online no Estado. "Esses 17 anos representam a consolidação de uma plataforma em que poucos acreditavam. Quando eu criei há 17 anos atrás, o Nordeste não tinha blogs, Pernambuco nunca tinha ouvido falar em blogs e eu cheguei aqui como pioneiro dessa plataforma, apostei nisso", destacou o jornalista.

"[Naquela época] Era cultura de jornal, de televisão, de rádio. E eu, de forma revolucionária, apostei nisso, e deu certo porque houve uma junção do casamento com o rádio que eu já fazia, com o jornal impresso que eu já fazia, com o blog através da internet", completou.

Veja depoimentos de autoridades presentes

“Eu acho o Magno um profissional bastante qualificado, preparado, isso reconhecidamente não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil. Muito bem informado, circula muito bem todos os meios, em Brasília, nacionalmente. Então, para nós é um prazer muito grande participar desse momento. Ele foi inovador na questão de blog aqui em Pernambuco e a gente está aqui para parabenizá-lo”, frisou o deputado federal Augusto Coutinho (Republicanos).

“Eu venho parabenizar Magno pelo sucesso que ele faz nesse tempo todo. Não é fácil você ter um blog por 17 anos, um blog que não é conhecido só aqui em Pernambuco, mas em todo o Brasil, com muito respeito. Todo mundo que é da política tem que ler o Magno, tem que amanhecer lendo o Magno, então fico muito feliz de hoje poder estar aqui participando dessa festa com tanta gente boa, tanta gente da política, tanta gente que gosta realmente de ouvir política”, ressaltou o deputado federal André Ferreira (PL).

“Magno inovou desde o primeiro momento quando criou o Blog do Magno que hoje é um espaço consolidado na mídia pernambucana. Quando pouca gente falava em fazer imprensa usando as redes sociais, a internet, ele criou o blog e de certo modo era quase que o único nessa atmosfera. Hoje é evidente que outros jornalistas seguiram a sua linha de ação e de atuação e ele tem um reconhecimento pernambucano e também regional, do Nordeste, como um grande jornalista nas redes e que está sempre atualizado com as notícias mais importantes, especialmente as notícias relacionadas a política”, declarou o deputado federal Mendonça Filho (UNIÃO).

“Acho que a eclosão de blogs, de vários veículos de comunicação, atua no sentido de dar acesso para que mais pessoas consigam alcançar, ler e se informar. Acho que também atua no sentido de aproximar as pessoas da política, uma vez que a política para muitos é algo distante. Então, a gente está aqui para dar parabéns por esses 17 anos para esse veículo. Eu sou essa pessoa que defende que as pessoas devem ler, se informar, e acho que a comunicação jornalística, a comunicação nas redes sociais, blogs e outras redes são muito importantes”, afirmou a deputada estadual Dani Portela (PSOL).

“O papel da imprensa é imprescindível para qualquer democracia e digo mais: a informação tem poder. Então, o que o blog faz, o que a imprensa toda faz, é levar informação para as pessoas. Uma informação correta que chega nas pessoas é libertador. Eu acho que é por isso que tem tanta gente aqui hoje, porque ele representa não só o blog dele, mas representa a quem todos os dias leva informação dos quatro cantos do estado”, disse a deputada estadual Gleide ngelo (PSB).

“Manter um blog 17 anos não é fácil. Para qualquer meio de instrumento de comunicação manter por esse tempo é uma luta muito grande. Então, venho aqui para prestigiar, acho que é importante para a comunicação, e desejo muitos anos de sucesso ao seu blog”, comentou o deputado estadual João Paulo (PT) .

“Primeiro, gostaria de registrar que a longevidade de um blog já não é tão frequente, muito menos um blog polêmico como é o de Magnus. Muitas vezes a gente discorda do que ele coloca, mas ninguém pode negar que é um jornalista extremamente bem informado e que hoje faz parte do dia a dia cotidiano da vida política de Pernambuco”, frisou o deputado estadual Paulo Waldemar Borges (PSB).

Ex-presidente da Copergás, André Campos também falou sobre o viés polêmico que permeia o universo da política. “Magno é um dos jornalistas de política mais bem informados de Pernambuco. Claro que todo mundo sabe que ele às vezes exagera nas tintas, eu já disse isso a ele. E eu fui para o lançamento do Blog do Magno há 17 anos atrás, então, eu acho que a gente está aqui para abraçar ele pelo sucesso do blog, pelo sucesso da carreira dele de jornalista. Tem suas polêmicas, tem seus exageros às vezes, mas é muito importante para a política de Pernambuco ter uma pessoa como Magno Martins dando as notícias que a gente gosta de receber daqui”, analisou.

Também estiveram presentes os deputados federais Maria Arraes (SD), Guilherme Uchôa Júnior (PSB), Fernando Monteiro (PP), Coronel Meira (PL) e Fernando Rodolfo (PL), os deputados estaduais Álvaro Porto (presidente da Alepe, PSDB), João de Nadegi (PV), Joãozinho Tenório (Patriota), Antônio Coelho (UB), João Paulo (PT), Mário Ricardo (Rep), Débora Almeida (PSDB), Francismar Pontes (PSB), Pastor Cleiton Collins (PP), João Paulo Costa (PCdoB), Luciano Duque (SD), Renato Antunes (PL), a prefeita de Camaragibe Nadegi Queiroz, ex-deputada federal Marília Arraes, o presidente estadual do PL, Anderson Ferreira, o ex-ministro Fernando Bezerra Coelho, o ex-prefeito Miguel Coelho, o ex-ministro Gilson Machado, entre outras lideranças políticas e empresariais.

