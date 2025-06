A- A+

Lançamento Magno Martins lança livro sobre ex-governadores de Pernambuco em noite prestigiada no Recife Obra "Os Leões do Norte" resgata a trajetória de 22 ex-governadores e destaca a força política de Pernambuco ao longo das décadas

O jornalista e colaborador da Folha de Pernambuco, Magno Martins, lançou, na noite desta segunda-feira (9), seu 14º livro: “Os Leões do Norte”.

O evento aconteceu no Boteco Porto Ferreira, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife, e reuniu personalidades políticas e familiares dos homenageados na obra.

O livro traz minibiografias de 22 ex-governadores de Pernambuco, que exerceram mandatos entre os anos de 1930 e 2022. A obra percorre a história de nomes emblemáticos como Carlos de Lima Cavalcanti, Barbosa Lima Sobrinho, Eraldo Gueiros Leite, Marco Maciel, Miguel Arraes, Jarbas Vasconcelos, Eduardo Campos e Paulo Câmara.

O título da obra faz alusão à expressão "Leão do Norte", símbolo do período áureo da produção sucroalcooleira pernambucana e apelido que o estado passou a carregar com orgulho.

Ao revisitar a trajetória política de Pernambuco, Magno defende que o Estado construiu uma identidade distinta em relação ao restante do país. “Pernambuco era conhecido como Leão do Norte não apenas pela economia, mas principalmente pela força dos seus políticos”, explicou.

Também prestigiaram o evento representantes da Folha de Pernambuco, como o presidente do Grupo EQM e fundador do jornal, Eduardo de Queiroz Monteiro; a vice-presidente do jornal, Mariana Costa; a gerente de mercado, Tânia Campos e o Diretor do Grupo EQM Domingos Costa Azevedo. Além do editor-chefe em exercício, Edi Souza; da editora de Política e Economia, Carol Brito; e do editor-adjunto da mesma editoria, Carlos André Carvalho.

Reconhecimento

A contribuição de Magno Martins para o jornalismo e para a preservação da memória política pernambucana foi destacada por Eduardo de Queiroz Monteiro.

“É um privilégio, nesses tempos, ter um jornalista com essa dimensão, que conhece muito de perto a história de Pernambuco. Ele trouxe um resgate de homens puros para essa nova geração, que nem sempre está inteiramente informada sobre a quadra política de cada um desses nomes que construíram essa extraordinária jornada do Estado”, afirmou.

Veja também