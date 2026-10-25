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ELEIÇÕES 2026

Mailza Assis é reeleita governadora do Acre

Candidata do PP teve 66,16% dos votos até agora

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Mailza Assis (PP) foi reeleita governadora do AcreMailza Assis (PP) foi reeleita governadora do Acre - Foto: Neto Lucena/Secom

Com  83,88% das urnas apuradas, a candidata Mailza Assis (PP) está matematicamente reeleita governadora do Acre. 

Mailza, que é a atual governadora do estado, recebeu, até o momento, 229.835 votos, o equivalente a 66,16% dos votos válidos.

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A governadora disputava o segundo turno com  Alan Rick (Republicanos), que obteve 118.749  votos (33,84%).

Atual governadora do Acre, Mailza Assis é natural de Mundo Novo (MS) e tem 49 anos. Chegou ao cargo em abril deste ano, após a renúncia de Gladson Cameli, de quem era vice. 

Foi eleita em 2014 para o Senado como primeira suplente na chapa de Cameli e assumiu como titular do mandato em 2018.

Em 2022, foi eleita vice-governadora na chapa de Cameli e assumiu o governo em abril, com a renúncia do governador para concorrer ao Senado. 

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