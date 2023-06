A- A+

Senado Maior bancada do Senado, PSD decide apoio unânime a Zanin Decisão foi anunciada pelo líder do partido, Otto Alencar (PSD-BA), após conversa do advogado com parlamentares da sigla

A bancada do PSD do Senado, a maior da Casa com 15 senadores, fechou questão pela aprovação da indicação do advogado Cristiano Zanin à vaga do Supremo Tribunal Federal (STF). O anúncio foi feito pelo líder da legenda, senador Otto Alencar (PSD-BA), logo após uma reunião entre os senadores e Zanin.

—Ele tem uma formação muito correta, professor de Direito e teve um comportamento muito seguro, muito sereno, muito firme na defesa, talvez, do maior processo jurídico já visto no Brasil, que foi a questão do ministro na defesa do presidente Lula—disse Alencar.

A menos de 10 dias da sua sabatina, Zanin percorre uma dezena de gabinetes pelo Senado nesta terça-feira (13). Ele será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no dia 21. Depois da sessão de perguntas, sua indicação será votada pelo colegiado e, na sequência, pelo plenário do Senado, onde ele precisa conseguir pelo menos 41 votos favoráveis. Caso tenha o nome confirmado, só deverá tomar posse em agosto. A data é dada como certa por integrantes do Supremo, segundo O Globo apurou.

O PSD tem cinco senadores titulares na CCJ. Quatro já haviam dito serem favoráveis à indicação do advogado. Já o senador Lucas Barreto (PSD-AP) disse que queria aguardar conversas com Zanin para se decidir. Barreto não participou do encontro dessa terça-feira, segundo Otto, porque o parlamentar não estava em Brasília. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) também não participou.

Os encontros de Zanin pelo Senado começaram pela manhã com uma vista ao gabinete do senador Rogério Carvalho (PT-MG). Na sequência, ele encontrou parlamentares da oposição do PP, PSDB e Podemos, além de visitar o relator da sua indicação, senador Veneziano Vital do Rego (MDB-PB).

A cada visita, Zanin tem entregado um currículo sobre sua trajetória de oito páginas e é acompanhado pela polícia legislativa do Senado, além de assessores.

