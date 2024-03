Maioria considera que Lula exagerou ao comparar ataque de Israel em Gaza ao Holocausto, diz pesquisa

A- A+

Um levantamento Genial/Quaest publicado nesta sexta-feira mostrou que 60% dos brasileiros acreditam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exagerou ao comparar as ações de Israel em Gaza ao que Hitler fez contra os judeus durante a Segunda Guerra. Para 28%, Lula não exagerou; 11% não sabem ou não responderam ao questionamento.

No entanto, a pesquisa também revelou que a opinião dos brasileiros sobre Israel despencou desde o ataque do Hamas, em 7 de outubro de 2023. No início do conflito, 52% dos entrevistados tinham opinião favorável a Israel; 27% tinham opinião desfavorável, e 21% não sabiam ou não responderam.

Em fevereiro de 2024, o índice de entrevistados que possuem opinião favorável a Israel caiu para 39%, enquanto a percepção desfavorável avançou para 41%. Os que não sabem ou não responderam são 20%

Veja também

FILHO DE EX-PRESIDENTE Eduardo Bolsonaro critica Moraes e diz, em entrevista nos EUA, que País não é mais uma democracia