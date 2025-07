A- A+

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Maioria do STF concorda com Moraes e não vê motivos para prisão de Bolsonaro Em decisão desta quinta-feira, ministro afirmou não decretará prisão por ter sido 'irregularidade isolada'

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) concorda com o ministro Alexandre de Moraes de que não há, por ora, motivos para prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nesta quinta-feira (24), o relator da ação da trama golpista manteve as restrições impostas ao antigo mandatário, disse ter visto descumprimento da medida de não usar as redes sociais — mas não impôs sanções mais graves.

Ministros ouvidos pelo Globo dizem que a maioria da Corte concorda com a decisão de não prender, mas de deixar claro a Bolsonaro que o STF não irá tolerar "burlas" às restrições ao uso de redes sociais impostas.

Integrantes do STF afirmam que as restrições impostas na semana passada são adequadas para o atual momento da ação penal e têm condições de restringir os riscos de fuga e também de interferência dos Estados Unidos no processo da trama golpista. Na avaliação dos ministros, o STF já se posicionou e alertou Bolsonaro sobre os limites de suas ações.



Para esses ministros ouvidos pelo Globo, a avaliação majoritária na Corte ainda na quarta-feira era de que Bolsonaro já diminuiu o tom desde que foi alertado sobre as restrições impostas, como o uso de redes sociais, inclusive por intermédio de terceiros. Os magistrados, no entanto, não descartam a necessidade de adoção de medidas mais graves caso o ex-presidente deliberadamente descumpra as determinações.

A possibilidade de prisão de Bolsonaro passou a ser considerada após o ministro Alexandre de Moraes determinar, na segunda-feira, que a defesa do ex-mandatário prestasse esclarecimentos sobre o possível descumprimento das restrições impostas a ele na última sexta-feira. Os esclarecimentos foram determinados após a ida de Bolsonaro ao Congresso, também na segunda-feira — episódio que gerou dúvida sobre uma burla às determinações judiciais de não utilizar redes sociais, ainda que por meio de terceiros.

Na ocasião, o ministro advertiu que o descumprimento das restrições poderia levar à decretação imediata da prisão do ex-presidente.

Na última sexta-feira, quando deu uma decisão determinando a imposição de uma série de restrições a Bolsonaro, Moraes já havia determinado que o antigo mandatário não mantivesse contato com autoridades estrangeiras e outros investigados nas ações penais relacionadas ao 8 de Janeiro. Também foi determinado o uso de tornozeleira eletrônica. As medidas foram confirmadas pela Primeira Turma.

A aplicação de restrições a Bolsonaro aconteceu no contexto da crise comercial e política que vem se agravando entre Brasil e Estados Unidos. Com o avanço do processo da trama golpista, Eduardo passou a defender abertamente que o governo americano aplique sanções a ministros do STF. Na mesma sexta-feira, o governo americano anunciou a revogação do visto de entrada no país de Moraes e outras autoridades.

Na semana passada, Trump enviou carta a Lula em que, enquanto atacava o Judiciário e defendia Bolsonaro, anunciou tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. Eduardo comemorou a medida e afirmou nas redes sociais que foi o responsável pela “intermediação” com o governo dos EUA.

Para Moraes, a imposição de tarifas, cenário que o governo Lula tenta reverter, tem o objetivo de impactar as relações diplomáticas entre Brasil e EUA e criar uma “grave crise econômica” no país com a consequente “pressão política e social” no Judiciário por “interferência” no andamento do processo da trama golpista, cujo julgamento deve ocorrer até setembro. Bolsonaristas também tentam aprovar no Congresso um projeto que anistia envolvidos no 8 de Janeiro e poderia incluir Bolsonaro, mas o andamento, que já era visto como complicado, tornou-se ainda mais improvável com o desdobramento da crise.

