Maioria dos brasileiros aprova medida de Moraes que impôs tornozeleira eletrônica a Bolsonaro

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (1) mostrou que a maioria dos brasileiros aprova as medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o levantamento, 55% dos entrevistados concorda com a decisão que obrigou o político a usar tornozeleira eletrônica, além não poder usar as redes sociais e sair de casa entre 19h e 6h.

O índice de aprovação das sanções de Moraes é a mesma daqueles que acreditam que o ex-presidente pretendia sair do país antes de ser julgado. Outros 36% disseram acreditar que o ex-presidente não tinha a intenção d 10% não opinaram.

A pesquisa foi realizada entre os dias 29 e 30 de julho e ouviu 2.004 pessoas com mais de 16 anos, em 130 cidades do país. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

Bolsonaro é alvo de ação penal na Corte por tentativa de golpe de Estado. As medidas cautelares foram determinadas por Moraes após a Polícia Federal apontar que o ex-presidente e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), seu filho, vêm atuando, ao longo dos últimos meses, junto a autoridades governamentais dos Estados Unidos com o intuito de “obter a imposição de sanções contra agentes públicos do Estado Brasileiro”, em razão de suposta perseguição. A decisão do magistrado foi referendada por maioria da Primeira Turma do STF.

