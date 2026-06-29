A- A+

Datafolha Maioria dos brasileiros não consegue citar nomes de deputados federais ou senadores em exercício Pesquisa mostra que dois em cada três eleitores também esqueceram o voto para cargos do Legislativo nas eleições de 2022

A maioria dos brasileiros não consegue citar o nome de deputados federais e senadores em exercício nem se lembrar em quem votou para os cargos do Legislativo nas eleições de 2022, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste domingo. O levantamento mostra que 68% dos entrevistados não conseguiram mencionar nenhum deputado federal e 75% não citaram qualquer senador. Além disso, 67% afirmaram não lembrar em quem votaram para deputado federal, enquanto 66% disseram o mesmo em relação aos votos para senador e deputado estadual.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 139 cidades nos dias 17 e 18 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. As perguntas sobre o voto em 2022 foram feitas a 1.898 entrevistados com 20 anos ou mais, grupo formado por eleitores que já tinham idade para votar no último pleito.

Poucos parlamentares são lembrados

Ao serem questionados sobre deputados federais atualmente em exercício, 68% dos entrevistados não conseguiram citar nenhum nome. Desse total, 36% disseram não se lembrar de nenhum parlamentar e 32% afirmaram não saber responder.

Entre os 513 deputados federais, apenas seis foram lembrados. Nikolas Ferreira (PL-MG) foi o mais citado, com 6%, seguido por Érika Hilton (PSOL-SP), com 4%. Gustavo Gayer (PL-GO), Kim Kataguiri (Missão-SP), Lindbergh Farias (PT-RJ) e Sâmia Bomfim (PSOL-SP) apareceram com 1% das citações cada.

Também houve respostas incorretas. Cleitinho (Republicanos-MG), que é senador, foi mencionado como deputado federal. Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também foi citado, embora seu mandato de deputado federal tenha sido cassado em dezembro do ano passado

Entre os senadores, 75% dos entrevistados não conseguiram citar nenhum nome. Desse grupo, 40% disseram não se lembrar de nenhum senador e 35% afirmaram não saber responder.

Dos 81 integrantes do Senado, 15 foram lembrados. Flávio Bolsonaro (PL-RJ) liderou as citações, com 3%. Romário (PL-RJ), Cleitinho e Sergio Moro (PL-PR) apareceram com 2% cada. Com 1% foram mencionados Damares Alves (Republicanos-DF), Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), Eduardo Braga (MDB-AM), Eduardo Girão (Novo-CE), Esperidião Amin (PP-SC), Hamilton Mourão (Republicanos-RS), Jader Barbalho (MDB-PA), Marcos Pontes (PL-SP), Otto Alencar (PSD-BA), Renan Calheiros (MDB-AL) e Rogério Marinho (PL-RN). Nikolas Ferreira também foi citado incorretamente como senador.

Dois em cada três eleitores esqueceram o voto para o Legislativo

O levantamento também mediu a lembrança do voto nas eleições de 2022. Para deputado federal, 67% afirmaram não recordar em quem votaram. O percentual foi de 66% para senador e também de 66% para deputado estadual.

O índice de esquecimento foi maior entre as mulheres. Entre elas, 75% disseram não lembrar em quem votaram para senador, enquanto 74% afirmaram não recordar os votos para deputado federal e deputado estadual.

Entre os entrevistados que declararam preferência pelo PT, 70% disseram não lembrar o voto para senador e 69% afirmaram não recordar o voto para deputado. Já entre os simpatizantes do PL, os percentuais foram menores: 63% não lembram o voto para deputado federal, 61% para deputado estadual e 56% para senador.

Entre os homens, 59% disseram não lembrar o voto para deputado federal e deputado estadual, enquanto 56% afirmaram não recordar o voto para senador.

Voto para presidente é o mais lembrado

A lembrança do voto foi maior nas eleições para cargos do Executivo. Em relação ao governo dos estados, 54% afirmaram lembrar em quem votaram, enquanto 38% disseram não se recordar e 9% afirmaram não ter votado em ninguém.

O esquecimento foi maior entre as mulheres, com 46%, ante 28% entre os homens. Entre pessoas de 20 a 24 anos, 45% disseram não lembrar o voto para governador. Já entre os entrevistados de 45 a 59 anos, 63% afirmaram se recordar da escolha.

Entre os eleitores com preferência pelo PL, 76% disseram lembrar o voto para governador. Entre os simpatizantes do PT, o percentual foi de 52%.

O cargo cuja escolha permanece mais presente na memória dos eleitores é o de presidente da República. Segundo o Datafolha, 85% afirmaram lembrar em quem votaram em 2022, enquanto 7% disseram não se recordar e 8% afirmaram não ter votado em nenhum candidato.

Entre os simpatizantes do PL, 97% disseram lembrar o voto para presidente. Entre os apoiadores do PT, o índice foi de 90%. Entre os entrevistados que pretendem votar em Luiz Inácio Lula da Silva em 2026, 87% afirmaram lembrar em quem votaram em 2022. Entre aqueles que declararam intenção de votar em Flávio Bolsonaro, o percentual foi de 93%.

Veja também