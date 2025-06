A- A+

PRESIDÊNCIA Maioria dos brasileiros não quer Lula e Bolsonaro em 2026 A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 brasileiros em 120 municípios do País

A maioria dos brasileiros não quer nem Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nem Jair Bolsonaro (PL) como candidatos à Presidência em 2026, aponta pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 5.

Enquanto 66% dos entrevistados consideram que o petista não deveria tentar a reeleição no próximo pleito, 65% avaliam que Bolsonaro, inelegível até 2030, deveria desistir de sua pré-candidatura e apoiar outro nome na disputa pelo Planalto.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 brasileiros em 120 municípios do País entre os dias 29 de maio e 1.º de junho. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%.

Cresce resistência a Lula; estratégia de Bolsonaro é reprovada

O índice dos que acham que Lula não deveria tentar a reeleição é o maior da série histórica. A mesma pergunta foi realizada por levantamentos anteriores da Genial/Quaest. O porcentual de entrevistados que não querem Lula como candidato em 2026 aumenta desde dezembro de 2024. Na ocasião, eram 52% os que não desejavam ver o petista tentando a recondução. Na rodada seguinte, de março de 2025, o índice foi a 62%, crescendo mais quatro pontos porcentuais desde então.

Mesmo entre eleitores que se consideram lulistas ou petistas, há quem avalie que Lula não deve concorrer. São 15% desse grupo. Entre os eleitores que se consideram de esquerda, mas não lulistas ou petistas, são 37% os que defendem que Lula não seja candidato.

Lula ainda não confirmou que tentará um novo mandato, mas tem feito declarações que sugerem disposição e vontade em disputar mais uma eleição.

Bolsonaro acumula duas penas de inelegibilidade no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e não pode concorrer a cargos eletivos até 2030. Mesmo assim, o ex-presidente coloca-se como pré-candidato em 2026. A estratégia de Bolsonaro é aprovada por 26% dos entrevistados. Por outro lado, 65% avaliam que o ex-presidente deveria abrir mão da candidatura e apoiar, desde já, um outro nome para a disputa. São 9% os que não responderam.

Segundo a pesquisa, 45% dos entrevistados afirmam ter mais medo do retorno de Bolsonaro do que da continuidade de Lula. De outro lado, 40% dizem ter mais medo de mais quatro anos de Lula do que da volta de Bolsonaro ao cargo.



