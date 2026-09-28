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Interferência Maioria não vê possibilidade de interferência estrangeira nas eleições de 2026, diz Quaest EUA e China foram citados na pesquisa

A maioria dos brasileiros (51%) avalia que países estrangeiros não têm possibilidade de interferir nas eleições no Brasil deste ano, segundo a pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (28).

Do outro lado, o levantamento mostra que 41% da população indica que existe a chance do cenário ocorrer.

Em levantamento do dia 14 de agosto, a pesquisa mostrou que 45% dos brasileiros viam a possibilidade de interferência estrangeira na disputa eleitoral deste ano.

A opinião sobre o tema oscilou entre os diferentes lados da disputa. Entre os não apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), 51% acreditam que não há possibilidade de interferência externa, contra 43% da última pesquisa.

Já entre os bolsonaristas, esse número foi de 31% a 43% nos dois levantamentos.

A Quaest também mostra que 42% dos eleitores não possuem "nenhum medo" de que os Estados Unidos passem a ter poder sobre o Brasil depois das eleições, contra 39% que relataram ter "muito medo". Já 16% indicaram "algum medo" do cenário.

China

Os entrevistados também foram questionados sobre a China. Nesse ponto, 42% afirmaram ter "muito medo" do país passar a mandar no Brasil após as eleições deste ano, e 39% disseram não ter "nenhum medo" do cenário ocorrer. Já outros 17% mencionaram ter "algum medo".

A pesquisa Quaest foi contratada pelo jornal O Globo e pela TV Globo. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06520/2026.mateus [email protected]

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