Maioria vê tentativa de golpe e participação de Bolsonaro nos atos, aponta Genial/Quaest

55% acreditam que houve tentativa de golpe, enquanto 38% afirmam que não

Maioria vê tentativa de golpe e participação de Bolsonaro nos atos, aponta Genial/Quaest - Foto: Joedson Alves/Agencia Brasil

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 17, aponta que a maioria dos brasileiros considera que houve uma tentativa de golpe no País e que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve participação no episódio.

Segundo o levantamento, 55% acreditam que houve tentativa de golpe, enquanto 38% afirmam que não e 7% não souberam ou não responderam.

Na avaliação sobre a responsabilidade de Bolsonaro, 54% dizem que ele participou da trama golpista, 34% afirmam que não e 12% não opinaram.

A pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 14 de setembro, com aplicação domiciliar de questionários estruturados a brasileiros com 16 anos ou mais. Ao todo, foram feitas 2.004 entrevistas presenciais. A margem de erro é estimada em dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, em um nível de confiança de 95%.
 

