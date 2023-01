Mais 54 são denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Veja quantos nomes já compõem a lista

A- A+

Mais 54 bolsonaristas radicais que invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF), no último dia 8, em Braília, foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) nesta segunda-feira (23).

O coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, subprocurador Carlos Frederico Santos, disse na denúncia que “havia uma evidente estrutura a garantir perenidade, estabilidade e permanência” dos manifestantes que defendiam a tomada do poder.

Os denunciados haviam sido detidos no acampamento em frente ao Quartel General do Exército, no Distrito Fedeal Esta é a terceira denúncia apresentada pela PGR. A primeira atingiu os 39 detidos no Senado e a segunda, os cnco que foram presos no Supremo. Até agora, 98 pessoas já foram denunciadas.

Elas devem responder por incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais e associação criminosa.

Veja também

Atos golpistas "Jamais questionei o resultado das eleições", diz Anderson Torres ao STF