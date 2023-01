A- A+

atos golpistas Mais da metade das obras destruídas por golpistas no Congresso já foi recuperada Restauradores se empenham para entregar peças destruídas por extremistas antes da volta aos trabalhos, no dia 1º; no STF, prioridade é o plenário

A uma semana do retorno dos trabalhos no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Congresso Nacional, funcionários realizam um trabalho minucioso para, na medida do possível, recuperar a maior parte do acervo vandalizado nos atos golpistas de 8 de janeiro. Obras de arte, presentes e móveis sofreram danos considerados graves durante a invasão, mas a expectativa dos restauradores é de que boa parte volte à exposição quando os novos congressistas tomarem posse e os ministros do STF retornarem ao plenário no próximo dia 1º. Alguns objetos, entretanto, foram perdidos para sempre, como uma peça de ouro e pérola, presente do ministro das Relações Exteriores do Catar.

Os desafios são grandes. Nesta terça-feira (24), O GLOBO esteve no laboratório onde 15 servidores do Congresso realizam o trabalho de restauração de peças e quadros vandalizados; espaço em que, literalmente, juntam os cacos de obras destruídas sem piedade pelos invasores. Ao todo, 65% do total dos itens afetados já foram restaurados.

Processo de recuperação

No Palácio do Planalto, por exemplo, um dos símbolos da destruição deixada pelos invasores, o relógio de Balthazar Martinot, dado a Dom João VI pela Corte Francesa, deve aguardar técnicos suíços para sua reconstrução, segundo o diretor de Curadoria dos Palácios Presidenciais, Rogério Carvalho.

Objetos estilhaçados pelos golpistas tiveram seus restos reunidos em bandejas no laboratório. Alguns deles, cuja restauração é mais complicada, como um ovo de avestruz adornado, presente de um parlamentar do Sudão, ainda estão no início do processo de recuperação. Também estão nesse rol uma porcelana húngara e um vaso chinês.

A expectativa do grupo de restauração é que uma das principais áreas de visitação no Congresso, o painel planejado por Athos Bulcão, esteja restaurado a tempo da posse. Para chegar à cor exata usada pelo artista, restauradores entraram em contato com a fundação que leva o seu nome: foram testadas mais de cinco tons em uma paleta.

Marcas da destruição

No STF, o prédio mais danificado na Praça dos Três Poderes, o Laboratório de Restauro da Corte definiu um cronograma de prioridades, começando pelo plenário, além de quadros e fotografias. Outro foco é o Brasão da República, que ficava pendurado na Corte.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, planeja criar um memorial sobre os ataques. Restauradores defendem que obras com danos mais graves sofram a chamada “restauração arqueológica”, em que as marcas da destruição permanecem nas peças.

De acordo com o diretor do Museu da Câmara, Marcelo Sá, a instituição deve manter o acesso às obras de arte:

É um patrimônio e continuará sendo exposto.

Veja também

