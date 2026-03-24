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BRASIL Mais de 12 mil processos contra o crime organizado aguardam julgamento no país, aponta CNJ Os números foram apresentados pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do CNJ, ministro Edson Fachin

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) informou nesta segunda-feira que existem 12.448 ações penais relacionadas ao crime organizado ainda sem julgamento nos tribunais pelo país. De acordo com o levantamento, o número de novos processos do tipo mais do que dobrou em cinco anos, passando de 2.607 em 2020 para 6.761 em 2025, salto de quase 160%.;

Os números foram apresentados pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do CNJ, ministro Edson Fachin.

— O crime organizado corrói as instituições, captura mercados lícitos, financia a violência, instrumentaliza o sistema financeiro para a lavagem de seus produtos e, no limite, disputa com o Estado o monopólio do uso da força em territórios que, abandonados pelo Poder Público, tornaram-se vulneráveis — disse Fachin.

O presidente da Corte destacou ainda que no mesmo período, entre 2020 e 2025, 1.140 ações resultaram em algum tipo de punição, enquanto 526 foram julgadas improcedentes. Além disso, houve 292 casos sem punição por morte dos acusados e 90 episódios de prescrição. SEgundo ele, os números “despertam atenção para a necessidade de identificação das causas do insucesso de parte das persecuções penais”.





— Sem um Judiciário eficiente, a investigação não se completa, a condenação não se sustenta e a recuperação de ativos não se consolida — disse o ministro.

Fachin participou da abertura do Encontro Nacional sobre os Desafios do Poder Judiciário ante o Crime Organizado e defendeu um pacto envolvendo diferentes instituições.

— Embora estejamos diante de uma ameaça à integridade do território brasileiro, as estratégias de enfrentamento ao crime organizado precisam se ajustar à heterogeneidade regional — afirmou.

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