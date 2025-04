Mais de 70 deputados de partidos da base de Lula assinam urgência da anistia do 8 de janeiro

A- A+

São pelo menos 200 os deputados federais que assinaram até a manhã desta quarta-feira (9) o requerimento de urgência para a tramitação do projeto de lei que concede a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. A pauta é coordenada pela oposição que, no último final de semana, participou de manifestação junto ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em São Paulo.

Nas últimas semanas, contudo, o tema parece ter furado a bolha. Entre os signatários da lista, que vem sendo coordenada pelo líder do PL, Sóstenes Cavalcante, há 76 integrantes de siglas que compõem atualmente o primeiro escalão do governo: União Brasil (23), Republicanos (14), PP (14), MDB (13) e PSD (12).

Apesar de serem de siglas da base do governo, parte desses deputados já se posicionam rotineiramente contra o Palácio do Planalto. É o caso, por exemplo, da esposa do senador Sergio Moro (União-PR), a deputada Rosangela Moro.

Nem todos, contudo, são opositores do governo. Otoni de Paula (MDB-RJ) se aproximou recentemente do presidente Lula (PT) e, ao concorrer a presidência da bancada evangélica, defendia um maior diálogo com o governo federal. Quem venceu esta disputa foi Gilberto Nascimento (PSD-SP), que também é integrante de um partido da base, mas teve o aval de bolsonaristas.

Os deputados assinantes pertencem a partidos com cargos no primeiro escalão do Planalto. No caso do União Brasil, Celso Sabino (Turismo) lidera ministério e a pasta de Comunicações deve ser novamente preenchida pelo partido. Já o PSD e MDB têm três pastas.

Os ministros do PSD são Carlos Fávaro (Agricultura), Pesca (André de Paula) e Minas e Energia (Alexandre Silveira). Os emedebistas são Simone Tebet (Planejamento), Renan Filho (Transportes) e Jader Filho (Cidades). Republicanos e o PP possuem um ministério cada — Portos e Aeroportos, sob o comando de Silvio Costa Filho e Esportes, com André Fufuca, respectivamente.

Segundo o PL, a lista já conta com pelo menos 200 signatários. A meta é conquistar 257, o equivalente a mais da metade do quórum da Casa Legislativa, o suficiente para protocolar. Desde ontem, a lista está secreta, com o intuito de não pressionar integrantes.

Veja quem assinou da base assinou a urgência:

Raimundo Santos (PSD-PA)

Maurício Carvalho (União-RO)

Carla Dickson (União-RN)

Reinhold Stephanes (PSD-PR)

Osmar Terra (MDB-RS)

Ismael (PSD-SC)

Coronel Ulysses (União-AC)

Dr. Ismael Alexandrino (PSD-GO)

Sargento Fahur (PSD-PR)

Franciane Bayer (Republicanos-RS)

Simone Marquetto (MDB-SP)

Pastor Diniz (União-RR)

Delegado Palumbo (MDB-SP)

Gutemberg Reis (MDB-RJ)

Gilberto Nascimento (PSD-SP)

Diego Garcia (Republicanos-PR)

Lafayette de Andrada (Republicanos-MG)

Felipe Francischini (União-PR)

Coronel Assis (União-MT)

Ricardo Barros (PP-PR)

Pedro Lupion (PP-PR)

Alfredo Gaspar (União-AL)

Gisela Simona (União-MT)

Dr. Zacharias Calil (União-GO)

Stefano Aguiar (PSD-MG)

Mendonça Filho (União-PE)



Clarissa Tércio (PP-PE)



Ossesio Silva (Republicanos-PE)

Nicoletti (União-RR)

Luiz Gastão (PSD-CE)

Rosangela Moro (União-SP)

Aluisio Mendes (Republicanos-MA)

Amaro Neto (Republicanos-ES)

Thiago Flores (Republicanos-RO)

Rodrigo Valadares (União-SE)

Cristiane Lopes (União-RO)

Pedro Westphalen (PP-RS)

Otoni de Paula (MDB-RJ)

Dayany Bittencourt (União-CE)

Vinicius Carvalho (Republicanos-SP)

Luciano Alves (PSD-PR)

Pezenti (MDB-SC)

Silas Câmara (Republicanos-AM)

Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF)

Hugo Leal (PSD-RJ)

Olival Marques (MDB-PA)

Evair Vieira de Melo (PP-ES)

Luis Carlos Gomes (Republicanos-RJ)

Dr. Fernando Máximo (União-RO)

Maria Rosas (Republicanos-SP)

Allan Garcês (PP-MA)

Messias Donato (Republicanos-ES)

Dr. Ovando (PP-MS)

Dilceu Sperafico (PP-PR)

Silvia Cristina (PP-RO)

Rodrigo Estacho (PSD-PR)

Rafael Simoes (União-MG)

Delegado Marcelo Freitas (União-MG)

Kim Kataguiri (União-SP)

Dani Cunha (União-RJ)

David Soares (União-SP)

Padovani (União-PR)

Alceu Moreira (MDB-RS)

Marussa Boldrin (MDB-GO)

Danilo Forte (União-CE)

Luiz Fernando Vampiro (MDB-SC)

Célio Silveira (MDB-GO)

Átila Lira (PP-PI)

Jeferson Rodrigues (Republicanos-GO)

Cobalchini (MDB-SC)

Luisa Canziani (PSD-PR)

Afonso Hamm (PP-RS)

Julio Arcoverde (PP-PI)

Tião Medeiros (PP-PR)

Da Vitoria (PP-ES)

Lucio Mosquini (MDB-RO)

Veja também