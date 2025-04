A- A+

RIO GRANDE DO SUL Mais de 80% de recursos destinados às enchentes no RS foram investidos "Uma resposta nunca vista na história do Brasil", diz ministro

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, disse nesta terça-feira (29) que dos R$ 111 bilhões destinados ao Rio Grande do Sul desde o início das enchentes de 2024, mais de 80% foram investidos para municípios, empresas, para o próprio estado e em repasses diretos para a população.

“Uma resposta realmente nunca vista na história do Brasil. Qual foi o resultado? O PIB [Produto Interno Bruto] do Rio Grande do Sul cresceu 4,9%. O PIB do Brasil cresceu 3,4%. Se cresceu o PIB, é porque se recuperou a economia. Serviços, comércio, indústria, enfim, as atividades de modo geral, o emprego. Muito mais que a média nacional.”



Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Waldez Góes destacou ainda a suspensão, feita pelo governo federal, da dívida do Rio Grande do Sul, que, somada a valores que deixarão de ser recolhidos em juros nos próximos três anos, representa R$ 23 bilhões em alívio fiscal. “Isso está lá para investir em reconstrução."

Além disso, de acordo com o ministro, foi criado um fundo de infraestrutura de R$ 6,5 bilhões para reconstrução e resposta a eventos climáticos, e esse dinheiro foi depositado no final do ano passado, prioritariamente para ser investido sobretudo na revitalização e ampliação de todo o sistema de proteção da região metropolitana de Porto Alegre.

“Da parte do governo federal, todas as condições foram criadas. Obviamente que os outros atores envolvidos, estados e municípios, precisam estar fazendo a sua parte e a gente assessorando, para que esses recursos de reconstrução ou de infraestrutura de equipamentos necessários para proteger a população gaúcha sejam aplicados 100%. É um desafio que ainda está aí à porta”, completou.

Veja também