Mais de vinte parlamentares de partidos da base de Lula foram ao ato de Bolsonaro

A- A+

A manifestação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista neste domingo (26) levou milhares de apoiadores às ruas, incluindo nomes da classe política como os governadores Romeu Zema (Minas Gerais), Jorginho Mello (Santa Catarina), Tarcísio de Freitas (São Paulo) e Ronaldo Caiado (Goiás). Entre os presentes, todavia, havia ao menos 22 parlamentares de siglas que, atualmente, compõem o governo Lula (PT).

Esses congressistas são filiados ao PP (8), União Brasil (7), MDB (4), PSD (2) e Republicanos (1) que, juntos, lideram onze ministérios. No caso do União Brasil, Celso Sabino (Turismo) e Juscelino Filho (Comunicações) lideram ministérios.

Já o PSD tem três pastas comandadas por Carlos Fávaro (Agricultura), Pesca (André de Paula) e Minas e Energia (Alexandre Silveira). O Republicanos e o PP possuem um ministério cada — Portos e Aeroportos, sob o comando de Silvio Costa Filho e Esportes, com André Fufuca, respectivamente.

O MDB, por sua vez, tem como ministros Renan Filho (Transportes), Simone Tebet (Planejamento) e Jader Filho (Cidades). No caso do MDB, Renan Filho (Transportes), Simone Tebet (Planejamento) e Jader Filho (Cidades) lideram ministérios. Já o Republicanos tem Silvio Costa Filho em Portos e Aeroportos, enquanto o PP lidera Esportes com André Fufuca.

Fora da base aliada ao Palácio do Planalto, o ato de Bolsonaro reuniu mais de 90 congressistas, a maioria do partid do ex-presidente, o PL. De acordo com o grupo de pesquisa Monitor do Debate Político, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da USP, coordenado por Pablo Ortellado e Márcio Moretto, 185 mil manifestantes estiveram na Avenida Paulista neste domingo.

Veja quem são os congressistas de partidos da base que marcaram presença:

Senadores

Luis Carlos Heinze (PP-RS)

Ciro Nogueira (PP-PI)

Deputados

Alfredo Gaspar (União-AL)

Coronel Assis (União-MT)

Coronel Telhada (PP-SP)

Coronel Ulysses (União-AC)

Cristiane Lopes (União-RO)

Clarissa Tercio (PP-PE)

Delegado Palumbo (MDB-SP)

Dr. Zacharias Calil (União-GO)

Evair de Melo (PP-ES)

Fabio Costa (PP-AL)

Messias Donato (Republicanos-ES)

Márcio Corrêa (MDB-GO)

Marussa Boldrin (MDB-GO)

Nicoletti (União-RR)

Pedro Lupion (PP-PR)

Reinhold Stephanes (PSD-PR)

Rodrigo Valadares (União-SE)

Sargento Fahur (PSD-PR)

Thiago Flores (MDB-RO)

Vicentinho Júnior (PP-TO)

Veja também

MANIFESTAÇÃO Jorge Seif gastou R$ 32 mil do Senado em remarcação de voo para participar de ato de Bolsonaro em SP