"Mais enfático do que isso?", diz Tarcísio sobre cobrança por apoio à candidatura de Flávio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), justificou a ausência na visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha a uma “razão pessoal” e alegou que não se sentiu pressionado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) a demonstrar apoio à sua candidatura a presidente.

"Mais enfático do que isso?", reagiu ele ao ser perguntado sobre a desconfiança de bolsonaristas com o episódio e as cobranças por posicionamentos mais explícitos de apoio a Flávio.

"Não tem nada de pressão. Até porque agora a gente vai trabalhar muito em prol do Flávio Bolsonaro, não vai ter problema nenhum com relação a isso. Acho que, com o tempo, as coisas vão se acomodando. Isso é absolutamente normal. Tenho certeza que teremos uma candidatura muito competitiva", declarou.

Tarcísio afirmou ainda que suas declarações públicas demonstram “coerência” desde o início do mandato com a ideia de que vai concorrer a mais quatro anos no Palácio dos Bandeirantes. O GLOBO mostrou, porém, a partir de conversas com aliados, que o governador se animou com a possibilidade de enfrentar Lula nas urnas e autorizou articulações nesse sentido. Ele chamou esses relatos de “especulações”.

"Tem muitos projetos que estão sendo estruturados que são de longo prazo", disse o governador.

"Eu continuo focado no meu projeto de São Paulo, não tem nada diferente disso. O que vai acontecer em abril? Nada, eu vou continuar tocando barco, não vou apresentar uma carta de renúncia, não vou me descompatibilizar e vou focar num projeto de longo prazo de São Paulo com o meu time".

Tarcísio não explicou quais foram os compromissos de ontem que o impediram de comparecer à cela de Bolsonaro, no 19° Batalhão da Polícia Militar, em Brasília. Na sua agenda, constou a informação de que ocupou-se de “despachos internos”. Ao final do dia, o governo anunciou uma troca dupla no secretariado, com o chefe da Casa Civil, Arthur Lima, deslocado para a Secretaria da Justiça, no lugar de Fábio Prieto, e substituído no cargo pelo presidente estadual do Republicanos, Roberto Carneiro.

O governador afirmou ainda que a mudança entra na previsão de baixas pelo ano eleitoral e que sentiu a necessidade de colocar um nome de maior traquejo político na Casa Civil, responsável pela liberação de emendas e relacionamento com os deputados da Assembleia Legislativa do Estado (Alesp). Arthur Lima cogita concorrer a deputado federal pelo União Brasil em outubro. Já Prieto pediu desligamento para retornar à advocacia.

