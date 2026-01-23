Sex, 23 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta23/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ELEIÇÕES 2026

"Mais enfático do que isso?", diz Tarcísio sobre cobrança por apoio à candidatura de Flávio

Governador falou sobre pressões de bolsonaristas em relação às eleições presidenciais nesta sexta (23)

Reportar Erro
Tarcísio de Freitas, governador de São PauloTarcísio de Freitas, governador de São Paulo - Foto: Paulo Guereta/Governo do Estado de SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), justificou a ausência na visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha a uma “razão pessoal” e alegou que não se sentiu pressionado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) a demonstrar apoio à sua candidatura a presidente.

"Mais enfático do que isso?", reagiu ele ao ser perguntado sobre a desconfiança de bolsonaristas com o episódio e as cobranças por posicionamentos mais explícitos de apoio a Flávio.

"Não tem nada de pressão. Até porque agora a gente vai trabalhar muito em prol do Flávio Bolsonaro, não vai ter problema nenhum com relação a isso. Acho que, com o tempo, as coisas vão se acomodando. Isso é absolutamente normal. Tenho certeza que teremos uma candidatura muito competitiva", declarou.

Tarcísio afirmou ainda que suas declarações públicas demonstram “coerência” desde o início do mandato com a ideia de que vai concorrer a mais quatro anos no Palácio dos Bandeirantes. O GLOBO mostrou, porém, a partir de conversas com aliados, que o governador se animou com a possibilidade de enfrentar Lula nas urnas e autorizou articulações nesse sentido. Ele chamou esses relatos de “especulações”.

"Tem muitos projetos que estão sendo estruturados que são de longo prazo", disse o governador.

Leia também

• Tarcísio faz trocas no governo e nomeia presidente do Republicanos para a Casa Civil

• Lula e Flávio Bolsonaro lideram em cenário com Tarcísio no 1º turno, aponta pesquisa

• Flávio diz que só Tarcísio pode explicar adiamento de visita a Bolsonaro

"Eu continuo focado no meu projeto de São Paulo, não tem nada diferente disso. O que vai acontecer em abril? Nada, eu vou continuar tocando barco, não vou apresentar uma carta de renúncia, não vou me descompatibilizar e vou focar num projeto de longo prazo de São Paulo com o meu time".

Tarcísio não explicou quais foram os compromissos de ontem que o impediram de comparecer à cela de Bolsonaro, no 19° Batalhão da Polícia Militar, em Brasília. Na sua agenda, constou a informação de que ocupou-se de “despachos internos”. Ao final do dia, o governo anunciou uma troca dupla no secretariado, com o chefe da Casa Civil, Arthur Lima, deslocado para a Secretaria da Justiça, no lugar de Fábio Prieto, e substituído no cargo pelo presidente estadual do Republicanos, Roberto Carneiro.

O governador afirmou ainda que a mudança entra na previsão de baixas pelo ano eleitoral e que sentiu a necessidade de colocar um nome de maior traquejo político na Casa Civil, responsável pela liberação de emendas e relacionamento com os deputados da Assembleia Legislativa do Estado (Alesp). Arthur Lima cogita concorrer a deputado federal pelo União Brasil em outubro. Já Prieto pediu desligamento para retornar à advocacia.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter