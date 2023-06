"Mais fácil eu ajudar os caras do que tirar lá", disse Cid sobre manifestantes golpistas

A- A+

O tenente-coronel Mauro Cid afirmou que era mais fácil ele "ajudar" manifestantes golpistas que estavam em frente a um quartel em Goiânia (GO) do que ele atuar para tirá-los de lá. Cid também afirmou que concordava com a permanência deles no local.

A afirmação foi feita em conversa com o segundo-sargento Luis Marcos dos Reis, que trabalhou com Cid na Ajudância de Ordens da Presidência da República durante o governo de Bolsonaro. A troca de mensagens consta em relatório da Polícia Federal (PF).

"Tão tocando o horror na frente do teu batalhão lá", afirmou Reis, no dia 13 de novembro. Cid havia sido indicado para comandar o 1º Batalhão de Ações e Comandos, que fica em Goiânia. Em resposta, o tenente-coronel escreveu: "Hehe. Por mim, fica lá o pessoal, pô! Mais fácil eu ajudar os caras do que tirar de lá".

A nomeação de Cid para o batalhão, uma unidade de elite do Exército, foi revista no início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em nota, os advogados Bernardo Fenelon e Bruno Buonicore, que defendem Cid, afirmaram que “por respeito ao Supremo Tribunal Federal, todas as manifestações defensivas serão feitas apenas nos autos do processo”.

