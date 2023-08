A- A+

O procurador-geral da República Augusto Aras enviou ao empresário Meyer Nigri, fundador da construtora Tecnisa, mensagens com críticas à operação deflagrada pela Polícia Federal no ano passado contra empresários que apoiavam o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e haviam trocado recados golpistas no WhatsApp. O teor das mensagens foi revelado pelo portal UOL nessa quinta-feira (23).

Na plataforma digital, Nigri enviou a matéria do portal Metrópoles que iniciou a investigação e Aras respondeu: "Se trata de mais um abuso do fulano". A investigação foi instaurada por ordem do ministro Alexandre de Moraes e a PGR, à época, se manifestou pelo arquivamento.

De acordo com as mensagens interceptadas pela PF e divulgadas pelo UOL, Nigri acionou Aras assim que tomou conhecimento sobre a investigação em que ele era alvo. Após a matéria do Metrópoles, o senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) entrou com um pedido para que as mensagens dos empresários fossem analisadas.

Ao UOL, a defesa de Meyer Nigri afirmou que o empresário apenas "perguntou a opinião" do procurador-geral da República. Três semanas após o diálogo, no entanto, a PGR pediu que o STF trancasse a investigação e anulasse os mandados de busca e apreensão.

"Que achou?", disse Nigri em mensagem. Aras respondeu: "Vou localizar o expediente, pois se trata de mais um abuso do fulano", sem citar o nome de Moraes.

Também conforme revelado pelo site, a PF identificou que o fundador da Tecnisa montou uma rede de contatos dentro da PGR para tentar obter facilidades. Além de Aras, ele trocou mensagens com um assessor e teve um encontro com a vice-procuradora-geral da República Lindôra Araújo.

