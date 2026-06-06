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Eleições 2026 Mais uma prefeita na lista de Raquel Lyra: a força e o limite da ajuda eleitoral Governadora conquista gestora do PSB, partido do principal adversário, e contabiliza 80 prefeitos

O mapa político de Pernambuco neste sábado tem um novo arranjo, costurado pela governadora Raquel Lyra, que há pouco mais de um ano se filiou ao PSD. O partido abriga agora 80 prefeitos.

A virada de chave mais recente, nessa sexta-feira, foi da prefeita de Ribeira, na Mata Sul, Carol Jordão. Com o desembarque dela, aliada do presidente da Assembleia, deputado Álvaro Porto (MDB), sobe para nove o total de gestores que decidiram deixar o PSB e caminhar com a governadora.

Cada adesão é um gol de placa para quem recebe e, na maioria das vezes, dor de cabeça para quem perde. Mas convém não confundir quantidade de prefeito com passaporte autenticado para a vitória. Prefeito ajuda, mobiliza, mas não carrega o eleitor pelo braço.

O voto majoritário em Pernambuco costuma ser arredio às ordens das prefeituras. Raquel Lyra sabe disso por experiência própria. Em 2022, chegou ao Palácio das Princesas carregando o apoio de menos de dez prefeitos.

Essa lição de independência do eleitor foi vivenciada por Eduardo Campos, pai do ex-prefeito do Recife. Em 2006, ele era a terceira via de uma disputa que parecia decidida. De um lado, Mendonça Filho, na época vice-governador de Jarbas Vasconcelos; do outro, Humberto Costa, com o motor do governo federal.

Quase sem prefeitos, Eduardo chegou ao segundo turno, unificou palanque e liquidou a fatura com 65,36% dos votos. A governadora faz o dever de casa, mas no dia do pleito, quem manda é o cidadão.

Balanço da migração

Oito prefeitos do PSB, além de Carol Jordão, migraram para o PSD de Raquel Lyra: Zé Martins (João Alfredo), Nego do Mercado (Capoeiras), Gilberto Ribeiro (Flores), Corrinha de Geomarco (Dormentes), Camila Souza (Iati), Lindonaldo da Farinha (Frei Miguelinho), Juarez da Banana (Machados) e Dr. Evaldo Bezerra (Mirandiba).

Entrosamento

Em entrevista à Nova Rádio São Bento FM, em São Bento do Una, o pré-candidato ao governo João Campos (PSB) destacou ter um time entrosado, que sabe aonde quer chegar, e tem relação direta com Lula. “E aqui a gente não está atrás de aspirações pessoais”, garantiu.

Estratégico

O pré-candidato a senador Túlio Gadêlha decidiu não ir ao encontro de municípios do Agreste Meridional, em Garanhuns. Com isso, derrubou a articulação de isolar o nome do ex-prefeito Miguel Coelho ou fazer pressão para que a governadora defina a chapa.

Articulação

O deputado Eduardo da Fonte fez o que planejou. Aproveitou a reunião do Codeam, em Garanhuns, e juntou 11 prefeitos em defesa de sua pré-candidatura ao Senado. O fortalecimento das ações de saúde para a região foi a pauta principal do encontro.



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