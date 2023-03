Major da reserva da PM é preso por ensinar tática de guerrilha em acampamento bolsonarista no DF

A- A+

A Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira (23), um mandado de prisão preventiva contra um major da reserva da Polícia Militar suspeito de incitar atos antidemocráticos, administrar dinheiro usado para financiar as ações golpistas e ainda ensinar táticas de guerrilha a radicais bolsonaristas que estavam acampados em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília. Claudio Mendes dos Santos foi localizado em Riacho Fundo, no Distrito Federal.

De acordo com as investigações da PF, a prisão ocorreu dentro da 9ª fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os atos antidemocráticos que resultaram na invasão e depredação do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF), por apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro.

