Malafaia chama Damares de "cínica" e "mentirosa" e amplia embate com a senadora

O pastor Silas Malafaia chamou a senadora e ex-ministra Damares Alves (Republicanos-DF) de "cínica" e "mentirosa" no X, nesta sexta-feira, 16. As postagens abriram novo capítulo do embate entre os dois.

No mesmo dia, também pelas redes sociais, Malafaia comemorou a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a Papudinha e atribuiu a mudança à articulação do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

SENADORA DAMARES ! Não seja cínica e nem mentirosa . A senhora fez uma denúncia no SBT dizendo que grandes igrejas evangelicas estavam envolvidas na roubalheira do inss sem citar o nome de nenhuma . Só citou igrejas e pastores depois que eu denunciei sua farsa . Até agora não… — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) January 16, 2026

A troca de ataques entre Malafaia e Damares começou no domingo, 11, quando a senadora afirmou, em entrevista ao SBT News, que igrejas e líderes religiosos aparecem em investigações sobre fraudes contra aposentados. A declaração provocou reação do pastor, que classificou a fala como "conversa fiada" na quarta-feira, 14.

Em entrevista ao O Globo nesta quinta-feira, 15, Damares afirmou que não submete sua atuação parlamentar ao pastor e disse que a Assembleia de Deus do Amazonas também é citada na comissão. A igreja e a Fundação Boas Novas têm vínculos com familiares do deputado Silas Câmara (Republicanos-AM), líder da bancada evangélica na Câmara.

