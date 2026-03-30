A- A+

Política Malafaia cita avião 'bem velho' e diz que está 'orando a Deus' para que toque pessoas 'Preciso de um mais novo', disse o líder religioso

O pastor Silas Malafaia disse orar para que Deus “abra porta e toque pessoas” após citar que o avião da Associação Vitória em Cristo está "defasado".

O líder religioso alegou que precisa trocar de aeronave e defendeu que ela representa uma “ferramenta de trabalho”. A declaração está presente em um vídeo publicado por Malafaia nas redes sociais na quarta-feira, que ganhou repercussão no início desta semana.

— O avião que eu comprei hoje está bem velho. Ele é um avião 1985, está bem conservado, e eu estou precisando trocar. Estou orando a Deus para me abrir portas, para tocar em pessoas, porque eu preciso de um avião mais novo. E não é meu, é uma ferramenta de trabalho. Se você não precisa, é uma questão sua. Não julgue os outros por você — afirmou Malafaia.

Na publicação, o pastor responde acusações sobre o uso de recursos da igreja. Ele afirma ter sido atacado por um “pastor esquerdopata”.

Reaproximação política

Como mostrou o GLOBO, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Malafaia almoçaram juntos, em São Paulo, antes do ato bolsonarista realizado no início do mês na Avenida Paulista. O encontro marcou uma reaproximação após semanas de ruídos provocados pela preferência pública do líder evangélico por outros nomes da direita na disputa presidencial de 2026.

A avaliação interna no PL era de que o distanciamento público com Malafaia poderia consolidar a leitura de que parte relevante do eleitorado evangélico não embarcaria com o senador. Na sigla, a reaproximação é vista como parte de uma ofensiva mais ampla de Flávio junto à cúpula do segmento.

Ao GLOBO, Malafaia confirmou o encontro e disse que a conversa foi informal. Segundo ele, não houve negociação explícita de apoio eleitoral.

— Ali foi um momento informal. Conversamos na hora do almoço, com outras pessoas na mesa. Não teve conversa sobre apoio. Ele que, lá em cima do trio, me chamou e pediu apoio — afirmou.

O pastor tem declarado publicamente que vê outros nomes da direita com maior competitividade para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2026, entre eles o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ainda assim, deixou aberta a porta para apoiar quem se consolidar no campo conservador.

Veja também