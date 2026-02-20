A- A+

relações políticas Malafaia rompe com Paes e anuncia apoio a Douglas Ruas ou Felipe Curi no Rio Líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo encerra pacto com prefeito, afirmando rejeitar apoio a aliado de Lula após desfile com "deboche a cristãos" na Sapucaí

O pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, afirma que está encerrado um pacto de não-agressão com o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), firmado nas duas últimas eleições.

Tanto em 2020, contra Marcelo Crivella (Republicanos), quanto em 2024, contra Alexandre Ramagem (PL), Paes conseguiu fazer com que Malafaia não apoiasse seus adversários.

Em setembro, logo após a operação de busca e apreensão da Polícia Federal contra Malafaia, Paes saiu em sua defesa: "Mexeu com Silas Malafaia, mexeu comigo", disse o prefeito em um culto da igreja. Em entrevista, o pastor devolveu os elogios: "Ele é meu amigo. E não aceito o patrulhamento em cima de mim".

— Paes escolheu o lado do Lula, é direito dele. Eu não vou caminhar com alguém que apoia o Lula depois desse deboche com o povo cristão nesse desfile no Sambódromo — afirma o pastor, que ainda alfineta a escolha da candidata a vice, Jane Reis, irmã do ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis. — E não adianta botar uma vice evangélica que não mudarei de posição — completa.

Amanhã, Malafaia fará sua primeira agenda com o secretário de Cidades, Douglas Ruas, cotado para ser o candidato da direita no Rio contra Paes. Os dois vão inaugurar uma igreja da Vitória em Cristo em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O pastor afirma que ainda não sabe o que o governador Cláudio Castro vai decidir sobre o seu futuro (renunciar para se candidatar ou ficar no cargo até dezembro), mas diz que já decidiu quem gostaria de apoiar em outubro:

— Para governador, apoio ou o Douglas Ruas ou o secretário da Polícia Civil, Felipe Curi. Qualquer um dos dois — diz.

Veja também