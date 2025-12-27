A- A+

POLÍCIA FEDERAL PF classifica como foragido presidente de instituto contratado pelo PL para auditar urnas Alvo da operação desta sábado (27) da PF mudou de endereço, segunda a defesa

Um dos dez alvos de prisão domiciliar decretada neste sábado, o presidente do Instituto Voto Legal (IVL), o engenheiro Carlos Rocha, não foi localizado pelos agentes da Polícia Federal e passou a ser considerado como foragido. A defesa dele informou que ele mudou de endereço e não quis passar o novo local onde reside.

"A sua defesa técnica foi informada pela Polícia Federal que havia mandado de prisão domiciliar e outras medidas ainda pela manhã. Ao tentar contato com Carlos Rocha, ele nos telefonou, informou que havia mudado de endereço, não declinou o novo e encerrou a chamada", diz a nota da defesa assinada pelos advogados Melillo do Nascimento e Gladys Nascimento.

Rocha foi condenado pela Primeira Turma do STF a sete anos e seis meses de prisão em regime inicial semiaberto.



Ele é um dos que recebeu uma das menores penas impostas aos condenados nos processos trama golpista. O caso em questão ainda não transitou julgado e é passível de recursos.





O Instituto Voto Legal, presidido por Rocha, foi contratado pelo PL - partido do ex-presidente Jair Bolsonaro - para auditar as urnas das eleições de 2022.

Ele integrava o chamado núcleo 4 da trama golpista, que, segundo a Procuradoria-Geral da República, foi responsável por fabricar e disseminar "narrativas falsas contra o processo eleitoral, os Poderes constitucionais e as autoridades que os representam".

Ao condenador o grupo, Moraes afirmou que o objetivo deles era "desacreditar as eleições para permanecer no poder".

Veja também