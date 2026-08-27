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ELEIÇÕES 2026

Mandatos coletivos crescem nas eleições de 2026, aponta levantamento

Mulheres estão em 54% das chapas, e 59% são compostas por pessoas negras

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Levantamento divulgado pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) identifica aumento de candidaturas coletivas nas eleições de 2026Levantamento divulgado pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) identifica aumento de candidaturas coletivas nas eleições de 2026 - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As candidaturas a mandatos coletivos devem ganhar espaço nas eleições de 2026, segundo levantamento do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), com divulgação prevista para setembro.

Os dados indicam que o formato, ainda sem regulamentação específica na legislação eleitoral, continua sendo adotado por grupos que buscam ampliar a representação política e compartilhar a atuação parlamentar.

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Pelas regras atuais, a Justiça Eleitoral permite que a referência ao caráter coletivo apareça no nome de urna do candidato. O mandato, no entanto, permanece individual do ponto de vista jurídico.

Isso significa que somente a pessoa oficialmente registrada como candidata recebe o diploma eleitoral e assume, perante a Justiça e as instituições, as responsabilidades e prerrogativas do cargo.

O crescimento aparece mesmo em uma comparação que considera apenas os termos "coletivo" e "coletiva". Para 2026, o Inesc já identificou 25 candidaturas que utilizam essas expressões.

Em 2022, o instituto havia localizado 79 candidaturas coletivas a deputado federal, mas a busca daquela edição foi mais abrangente e considerou 44 termos associados a esse modelo, entre eles "coletivo", "periferia" e "codeputado".

Mulheres e pessoas negras têm forte presença

O perfil das candidaturas coletivas também chama atenção pela diversidade dos grupos envolvidos. Um levantamento do Inesc sobre as eleições municipais de 2024 mostrou que 54% das chapas eram lideradas por mulheres, enquanto 59% eram compostas por pessoas negras.

A presença desse tipo de candidatura foi mais expressiva nas regiões Sudeste e Nordeste e se concentrou, principalmente, em partidos de esquerda.

Nas eleições municipais de 2024, foram registradas 280 candidaturas coletivas, número superior às 215 identificadas pelo instituto nas eleições gerais de 2022.

Embora o formato permita que diferentes pessoas participem da construção de uma candidatura e da atuação política, a legislação brasileira não reconhece a existência de um mandato parlamentar compartilhado.

Na prática, o grupo pode atuar de maneira conjunta, mas as prerrogativas institucionais permanecem vinculadas ao parlamentar que consta oficialmente no registro eleitoral.

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