atos Manifestação contra PEC da Blindagem reúne artistas e movimentos sociais em Brasília e nas capitais Convocações foram realizadas em ao menos 33 cidades pelo país, após semana com aprovação da PEC da Blindagem e PEC da Anistia

Movimentos de esquerda e artistas realizam neste domingo (21) uma série de atos com críticas ao Congresso Nacional, que durante a semana aprovou na Câmara a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, que dificulta a abertura de ações penais contra parlamentares, além do projeto que mira a redução de penas dos envolvidos no 8 de janeiro e na trama golpista.



Os protestos foram convocados durante a semana pelas redes de movimentos sociais, parlamentares de partidos como PSOL, PSB e artistas. O Palácio do Planalto não comentou sobre o tema.

A expectativa é que pelo menos 33 cidades tenham manifestações. Pela manhã, atos foram realizados em Brasília, Salvador, Belém, Maceió, Natal, Manaus, São Luís e João Pessoa.

Em Brasília, manifestantes se reuniram em frente ao Museu Nacional da República, na área central da cidade. Com faixas chamando a extrema-direita de “inimiga do povo” e chamando o projeto que impõe aval do Congresso para a abertura de processos contra parlamentares de “PEC da Bandidagem”, o grupo seguiu em direção ao Congresso.

O ato teve um discurso do ex-ministro petista José Dirceu, que pretende se candidatar novamente a deputado no ano que vem. Ele criticou o Congresso e cobrou o andamento do projeto que aumenta a cobrança de impostos sobre a parcela mais rica da população.

Em Salvador, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) mostrou imagens do ato realizado a partir de Cristo da Barra. Além da cantora Daniela Mercury, o ator Wagner Moura discursou no trio elétrico para a multidão que se aglomerava no sol.

A capital mineira reuniu os manifestantes na Praça Raul Soares, que seguiram em marcha até a Praça Sete. De acordo com o site g1, os cartazes traziam dizeres como "Sem anistia", "Não à PEC da bandidagem" e "Em defesa da democracia". A deputada federal e ex-candidata a prefeita de Belo Horizonte Duda Salabert atacou a PEC da Blindagem durante sua fala. No ato mineiro estavam confirmadas as presenças de Fernanda Takai, da Banda Pato Fu, e outros artistas mineiros.

Em São Paulo, o público se concentra na Avenida Paulista, em frente ao prédio do Museu de Arte de São Paulo (Masp). Até próximo das 13h, o movimento ainda era parecido com o dos domingos, quando as duas pistas permanecem fechadas para pedestres durante várias horas. Poucos minutos depois, sindicatos, partidos como PT, PCdoB e PSOL e movimentos sociais estenderam faixas, levantaram bandeiras e distribuíram materiais diversos, como adesivos de "sem anistia" e leques de papel contra a "PEC da Bandidagem".

O trio elétrico alugado, curiosamente um veículo que já apareceu em manifestações bolsonaristas, ficou estacionado do outro lado da rua, junto à entrada do Parque Trianon. Foi possível encontrar manifestantes com o boné "O Brasil é dos Brasileiros", adotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela esquerda para contrapor o movimento "Maga" de Donald Trump, vestindo camisetas da Seleção brasileira e portando a bandeira do país.

No Rio, os manifestantes fizeram o Posto 5 de Copacabana como ponto de encontro, e são esperadas as apresentações de Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil.

O presidente Lula e o vice, Geraldo Alckmin, embarcaram para Nova York, onde participarão da conferência da ONU, onde o petista deve discursar na abertura, na próxima terça-feira.

