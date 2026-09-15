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STF Manifestação da PGR aponta que não caberia a Mendonça determinar investigação a Moraes Argumento do procurador-geral da República afirmou que o ministro deveria se dirigier ao presidente da corte

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A manifestação do procurador-geral de República, Paulo Gonet, apontou que não caberia ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça determinar a investigação ao também ministro Alexandre de Moraes pela relação dele com o fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro.

A leitura da manifestação foi feita pelo presidente da Corte, Edson Fachin, que assumiu a relatoria do caso no último sábado (12).

No documento, também foi apontado a nulidade do processo por Mendonça exceder os limites da competência na fase pré-processual.

"A ordem para a investigação dada pelo ministro relator e os elementos por ela acolhido sofrem por dupla nulidade. A ordem dada à autoridade policial para investigar pessoas específicas sem pedido de Ministério Público e sem iniciativa da autoridade policial é nula por exceder os limites da competência do magistrado na fase pré-processual", disse a manifestação.

Ainda na leitura do documento, também foi argumentado que a decisão correta de Mendonça deveria ser se dirigir a Fachin, para que, posteriormente, o plenário pudesse avaliar o caso.

"Mesmo que casualmente fosse encontrado algum indício do que o relator entendesse ser irregularidade e interesse penal, não caberia a ele aprofundar as pesquisas sobre o colega. Vale dizer, não caberia a ele determinar que se investigasse com mais detimento referências ao colega. Impunha-se antes que acreditando haver o que merecesse ser investigado, se dirigi-se ao presidente do Tribunal, para que o plenário pudesse avaliar o acerto da sua impressão, concordando ou não com a sua investigação", afirmou a manifestação.

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