BRASÍLIA Manifestação de Nikolas por liberdade de Bolsonaro reúne 18 mil em Brasília, aponta monitor da USP Ato foi o ponto final da caminhada de 240 quilômetros convocada pelo deputado

A manifestação convocada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) como ato final da caminhada de 240 quilômetros até Brasília reuniu 18 mil pessoas na capital, aponta mapeamento do Monitor do Debate Político, da USP, em parceria com a ONG More in Common.

O protesto teve como foco o pedido de liberdade para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso e condenado por crimes ligados à tentativa de golpe após a eleição de 2022.

Para calcular o número de participantes, a pesquisa analisou fotos aéreas, feitas por drone, em diferentes momentos da manifestação. Com margem de erro de 12%, o total no momento de pico pode ter variado entre 15,8 mil e 20,1 mil participantes.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro participou de uma oração ao lado de Nikolas durante a manhã, mas não esteve presente no ato, assim como o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Ambos, no entanto, demonstraram apoio à manifestação.

Nikolas e aliados percorreram cerca de 240 quilômetros a partir de Paracatu (MG) e encerraram a caminhada na Praça do Cruzeiro, a seis quilômetros do Palácio do Planalto, que foi cercado por grades.

Na manifestação, o grupo defendeu a derrubada no Congresso dos vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao projeto da dosimetria, que reduz penas de Bolsonaro e outros condenados pelos atos de 8 de janeiro.

— Este ato está pedindo pela liberdade de todos os presos do dia 8 de janeiro. Se Deus quiser, vai ser votado o veto da dosimetria e nós vamos derrubar o veto — afirmou Nikolas, que pediu ao público para não caminhar em direção à Praça dos Três Poderes.

A manifestação transcorreu sem registro de confrontos, com faixas e palavras em defesa da anistia, pedidos pela libertação de Bolsonaro e, em alguns momentos, gritos para que o presidente Lula fosse preso.

Antes da chegada do deputado, um raio caiu nas proximidades da concentração e deixou feridos, que foram encaminhados a hospitais da região.

