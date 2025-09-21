A- A+

política Manifestação no Rio: ato contra PEC da Blindagem reúne artistas e Djavan mostra bastidores Cantor alagoano mostrou imagens antes de subir ao palco, com trio cantando 'Samba do Grande Amor'. Caetano subiu ao palco e cantou 'Podres Poderes', 'Gente' e 'Alegria, Alegria'

A Praia de Copacabana reuniu, na tarde deste domingo, uma multidão à espera de artistas numa manifestação convocada em todo o país contra o projeto da anistia e a PEC da blindagem, em pauta no Congresso Nacional. O ato carioca apostou em nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque para mobilizar o público, que esperou pacientemente por cerca de duas horas até o início das atrações.

Após espera paciente por parte da plateia, o ato musical teve início por volta das 16h15 com o aumento dos gritos de “sem anistia”. A cantora Maria Gadú abriu as apresentações cantando a sugestiva “Como nossos pais”, de Belchior, com direito a alteração na letra para dizer que “eles não venceram e o sinal está sempre aberto para nós que somos jovens”. Na sequência, Os Garotin entoaram “Olhos coloridos”, de Sandra de Sá. Na frente do trio foi reservada uma área vip para convidados. Nomes como Dira Paes, Carol Castro, Alessandra Negrini, Alinne Moraes, João Vicente de Castro e Alice Carvalho marcaram presença no evento.

O show continuou com Marina Sena, que cantou “Brasil”, tema da novela da TV Globo “Vale tudo”.

— Viva a democracia e sem anistia — afirmou Mariana antes de chamar ao palco o cantor Jorge Vercillo, que entoou seu hit “Final feliz”.

A seleção musical engajada continuou com “Podres poderes” na voz de Caetano Veloso. Principal promotor do ato ao lado da esposa, a empresária Paula Lavigne, o músico continuou a apresentação com “Gente”, “Um índio”, “Alegria, alegria” e “Desde que o samba é samba”.

— Sem anistia. O povo brasileiro elegeu Lula e por isso a democracia no Brasil resiste — afirmou Caetano. — Não poderíamos deixar de responder aos horrores que vem surgindo a nossa volta.

Na sequência, Caetano fez as vezes de mestre de cerimônia e convidou colegas para cantar com ele. Primeiro fez duetos com Djavan em “Linha do Equador” e “Sina”. Depois, convocou o parceiro Gilberto Gil para “Aquele abraço”, que contou ainda com participação de Chico Buarque e do próprio Djavan. Num dos momentos mais aguardados da tarde, Chico e Gil cantaram o hino contra a ditadura “Cálice”, emendada com “Samba do grande amor”, na voz de Chico e Djavan.

E os duetos seguiram… Djavan e Gil cantaram “Estrela”. Gil e Caetano foram à forra com “Cajuína” e “Divino e maravilhoso”, em que os versos “é preciso estar atento e forte” empolgaram o público.

— Salve a nossa democracia. Lutemos por ela sempre — disse Djavan antes de se juntar a Paulinho da Viola em “Coração leviano”.

Bastidores com Djavan

Antes do show, Djavan mostrou no Instagram imagens do encontro. Ao lado de Caetano e Chico, cantaram "Samba do Grande Amor". Apesar de não aparecer nas imagens da postagem do alagoano, Gilberto Gil também estava presente.



O “Brasil nas ruas” também levou artistas para protesto em diversas cidades pelo país. Marina Lima, em São Paulo, Chico César, em Brasília, Daniela Mercury e Wagner Moura, em Salvador, Silva, em Vitória, e Simone, em Maceió, foram alguns dos destaques.

A Câmara dos Deputados aprovou na noite da última terça-feira a chamada PEC da Blindagem, proposta que dificulta a prisão e a abertura de ações penais contra parlamentares, além de ampliar o alcance do foro privilegiado para incluir presidentes de partidos. Escolhido para relatar a PEC da Blindagem, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) disse na sexta (19) que opinará pela rejeição do texto na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), primeira parada da proposta na Casa

