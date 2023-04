A- A+

Invasão Manifestante golpista tentou colocar fogo em tapete dentro do Palácio do Planalto Cena foi registrada em câmera de segurança; homem apagou depois princípio de chamas

Um dos manifestantes golpistas que entrou no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro tentou colocar foco em um tapete e uma cortina do local. A cena foi registrada em uma das câmeras de segurança da sede da Presidência.

O episódio ocorreu no Salão Oeste, que fica no segundo andar do Planalto e onde são realizadas algumas das cerimônias oficiais.

Às 15h45, quando os invasores começavam a chegar no local, um homem com a camisa amarrada na cabeça joga um líquido em um tapete que havia sido arrastado e uma cortina arrancada. Depois, ele acende um isqueiro, olha para o lado e vai embora. Uma outra manifestante observa a cena a alguns metros de distância.

A câmera capta um princípio de fogo, com fumaça subindo. Cerca de 20 segundos depois, o homem volta, acompanhado por outras duas pessoas. Ele pisa e apaga o fogo. Ao mesmo tempo, fala com alguém com alguém que não aparece nas imagens, como se estivesse se justificando. Pouco depois, um grupo que estava do outro lado do salão vai até a área para olhar o que aconteceu.

As imagens foram liberadas no sábado pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) após determinação do ministro Alexandre de Moraes, que é relator no Supremo Tribunal Federal (STF) de inquéritos que investigam os atos golpistas.

Veja também

Interrogatório PF finaliza interrogatório de agentes do GSI presentes no Planalto durante ataques de 8 de janeiro